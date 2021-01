¿Podía emitir Telecinco el 'Deluxe' en domingo por no haberlo dado el sábado? Ecoteuve.es 12:43 - 11/01/2021 0 Comentarios

La cadena levantó las películas 'El Fraude' y 'La Madre' que estaban anunciadas

Los espectadores que este domingo sintonizaron Telecinco para ver una película de cine se encontraron con el enfrentamiento entre Kiko Matamoros y Javier Tudela en el Deluxe, que se emitió después de que el sábado no pudiera ofrecerse debido al temporal de nieve que sepultó Madrid.

Ese día, en lugar del Deluxe, Telecinco emitió en el prime time una edición nocturna de Viva la vida, con Emma García al frente, que ya había estado durante toda la tarde del sábado informando del fuerte temporal Filomena. Por la noche continuó con conexiones en directo, entrevistas a líderes políticos, etc.

Para el domingo, Telecinco tenía programadas las películas El Fraude, con Richard Gere, a las 22.00, y La madre, a las 00.00. Sin embargo, la cadena decidió emitir el Deluxe que tenía previsto para el sábado con los invitados que había anunciado el viernes: Javier Tudela y Leticia Sabater. También acudieron Tom Brusse y Sandra Pica (La isla de las tentaciones). Lo anunciaron en redes sociales sobre las 14.30 del domingo.

La norma indica que las cadenas tienen que anunciar su programación al menos tres días antes de su emisión, pero hay excepciones. Las parrillas se pueden alterar para informar de un hecho relevante, como ocurrió el sábado con la tormenta y el especial Viva la vida u otros que se dieron en el resto de cadenas a lo largo del día. También cuando por algún motivo no se puede ofrecer el programa previsto.

"La programación sólo podrá ser alterada por sucesos ajenos a la voluntad del prestador del servicio audiovisual o por acontecimientos sobrevenidos de interés informativo o de la programación en directo. El servicio de información de la programación en Internet deberá disponer de mecanismos de aviso de que la programación ha sufrido modificaciones de última hora", dice la normativa. Esto ampara los cambios del sábado, ¿pero los del domingo?

Telecinco levantó las películas anunciadas y emitió Deluxe en domingo con la explicación de que no se había podido retransmitir el día anterior. El programa abordó sus temas habituales, al margen de Filomena. Jorge Javier lo dejo claro al comienzo del programa. "Anoche no pudimos emitir Sábado Deluxe por culpa de la nevada. Aunque sea domingo nosotros estamos aquí para cumplir nuestro compromiso. Anoche nuestro equipo hizo lo imposible por llegar a Telecinco pero la situación lo impidió. Les prometemos que no vamos a hablar más de Filomena, porque deben de estar hasta el coño, de la nieve de las ventiscas... Nosotros vamos a lo nuestro".

El Deluxe anotó un 13,9%, un dato insuficiente para ganar la noche, que quedó en manos de Mi hija, en Antena 3, que cosechó un 17%, líder.