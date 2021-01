Carlos Herrera estalla contra el Gobierno por la subida del precio de la luz: "¡Ahora callan como puertas!" Ecoteuve.es 11/01/2021 - 10:49 0 Comentarios

El locutor de COPE, indignado por el incremento de un 27% en la factura

Carlos Herrera ha sacado este lunes las garras contra el Gobierno por el incremento del 27% que las compañías eléctricas han implementado en el precio de la factura de la luz. Todo ello, en medio de la mayor tormenta de nieve de la historia en el centro de la península y con unas temperaturas que dejarán registros mínimos de récord en algunas zonas del país.

"Un 27% ¿es mucho? ¿es poco? Depende de para quién. Para algunos a lo mejor no es mucho, pero para otros supone pasar aproximadamente de una media de 60-65 euros a una media de 80. ¿La responsabilidad de la subida? Muchos factores. Cuando hay una alta demanda y además se suma la incapacidad de las renovables, que son muy 'progres' y muy estupendas, pero que por ahora no rinden lo suficiente, ya rendirán, pues se pone el recibo de la luz en lo que se lo que se ponía", empieza opinando el locutor.

Herrera recuerda entonces las quejas desde la izquierda cuando la luz incrementó su precio durante la legislatura del PP: "Fíjense ustedes, cuando subió un 8% siendo Rajoy presidente del Gobierno lo que dijeron Pedro Sánchez, el Iglesias de turno y Albertito Garzón. Ahora ¿han dicho algo? Callados como puertas. Pero aguantar una hemeroteca es muy difícil", atizó el almeriense. "¡Los marquesitos de Galapagar! Os voy a explicar cómo va la factura de la luz con muñequitos para que lo entendáis. De cada 100 euros, 58 son impuestos. Es decir que aquel que esté en el Gobierno puede reducirlos", añadió con ironía.

"Hoy la subida es el 27%. Lo único que se le ha ocurrido decir a esta otra fenómena que es la ministra del ramo la tal Teresa Rivera es que el asunto no debe ser tan grave porque son unos pocos euros al mes de 67-80, en otros casos más. Bueno pues antes era gravísimo", lamenta el presentador de la emisora de los obispos.

Carlos Herrera pide más centrales nucleares en España: "Como eso no es progre..."

"Vamos a ver, cuando hay alta demanda y los renovables son incapaces porque no hay viento porque no hay sol qué es lo que ha ocurrido además, hay que tirar de otras cosas del gas fundamentalmente y el gas que viene de Argelia no ha venido en la misma cantidad porque los argelinos han preferido ahora hacer negocio con los chinos y los japoneses. Bueno pues si falta sol, si falta agua, si el gas está más caro y además no tenemos la energía nuclear, que sigue siendo la que más aporta, pero no hacemos nucleares porque eso no es progre... Porque la nuclear funciona siempre, haya sol o no, haya nieve o no", defiende Herrera.

"Vamos a ver menos de la mitad del recibo está liberalizado, el resto son costes estatales; 21% de IVA, 6% de impuestos especiales eléctricos, más todo el coste para pagar los molinos de viento y los espejitos. Pero nada chicos, vosotros que podéis hacer, no os he oído decir nada, ningún tuit de Garzón, este otro fenómeno, que esto lo arreglaba él enseguida cuando era oposición. Un 27%", sentencia enfadado el locutor.