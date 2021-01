Jorge González, el merecido ganador de la octava edición de 'Tu cara me suena' Ecoteuve.es 9/01/2021 - 1:35 0 Comentarios

El concursante se impone e Nerea, Cristina Ramos, Gemeliers y Rocío Madrid

"Soy un ejemplo de que los sueños se cumplen. Es un regalo que me ha hecho la vida"

Jorge González se convirtió este viernes en el ganador de la octava edición de Tu cara me suena. Se impuso a Nerea, segunda; Cristina Ramos, que quedó tercera; Gemeliers, que consiguieron una cuarta plaza; y Rocío Madrid, que fue quinta.

La victoria de Jorge González es más que merecida. Durante toda la edición fue en cabeza en el ranking y se convirtió en el primer finalista. A lo largo de la temporada ha destacado con actuaciones tan memorables como las de Betty la fea, Beyoncé, Mika o Mahmood. En la final imitó a Antonio Orozco.

"Soy un ejemplo de que los sueños se cumplen. Este es un regalo que me ha hecho la vida", dijo al saber que era el vencedor del programa. Es la primera vez que Jorge gana en un concurso, aunque antes participó en OT y La Voz. "Puedo presumir de haber estado en los concursos más populares e importantes de este país y nunca he ganado pero siempre he sido el ganador moral de España", dijo en una entrevista con ECOTEUVE.ES.

En esa misma charla con esta web, Jorge González reconoció que TCMS le había devuelto la ilusión por la música, ya que había estado a punto de tirar la toalla. "Yo pensaba retirarme ya. Cuando no tienes oportunidades, no tienes a Universal o Sony Music invirtiendo dinero en ti, pues al final tienes muy pocas posibilidades y ya estaba un poco agotado. Pero gracias a este programa me han dado otra vez la ilusión y mucha gente me ha descubierto. Me han dado fuerzas y herramientas para poder seguir haciendo música, si un año, dos, tres... No sé cuanto tiempo. Pero lo que parecía estar acabado, vuelve a tener un poco de vida. He preparado un single, yo creo que de lo mejor que he hecho, y es una colaboración con otro artista que no puedo nombrar todavía pero sale el 22 de enero", relató.

