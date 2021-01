La cara de asombro de Mónica López ante el 'zasca' de un diputado del PP en TVE Ecoteuve.es 8/01/2021 - 19:53 0 Comentarios

González Terol le reprocha que la cadena pública cortó unas declaraciones de Pablo Casado

El diputado del PP Antonio González Terol ha participado este viernes en el programa La hora de La 1. Entre otras cosas, Mónica López le ha preguntado por los últimos acontecimientos en EEUU, en concreto sobre las "reacciones de Vox" tras al asalto al Capitolio.

"Condenamos abiertamente el asalto al Capitolio como condenamos el asalto a lo ayuntamientos en 2012, cuando yo era alcalde, y me vi rodeado por el 15M, o cuando el intento de asalto al Congreso", ha comentado González Terol.

"En Estados Unidos los populismos de derechas llaman al asalto al Capitolio, aquí en España los populismos de derechas los justifican, ya que me habla usted de un partido político, y los populismos de izquierdas lo hicieron", ha recordado González Terol, que ha aprovechado para lanzar un zasca a RTVE.

La cara de asombro de Mónica López por el zasca de González Terol

"Ustedes ayer decidieron cortar la retransmisión cuando el líder de mi partido y portavoz de la oposición explicaba cómo Podemos había justificado el asalto al Congreso", ha dicho ante la cara de asombro de Mónica López.

"¿Nosotros? ¿En este programa?", ha respondido López. "Yo digo RTVE, que afortunadamente son 6.500 profesionales fantásticos que trabajan por la pluralidad informativa como hace usted también en este programa", comentaba en un inesperado giro el diputado del PP.

"Usted sabe que eso, normalmente, son criterios periodísticos", ha respondido Mónica López, pero González Terol ha continuado con su argumento. "Yo no he visto cómo se le corta al presidente del Gobierno después de cinco horas de rueda de prensa, pero sí que he visto ya demasiadas ocasiones en que al líder de la oposición, en directo, se le corta cuando empieza a hablar de que Podemos justifica el asalto al Congreso".

"En esta casa prevalece el criterio periodístico", ha insistido Mónica López. "Estoy seguro que es así", ha rematado el diputado.