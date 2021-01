"Indignante su actitud": el enfado de María Patiño con Isabel Rábago tras la entrevista a Rafael Amargo Ecoteuve.es 8/01/2021 - 17:43 0 Comentarios

El artista ha hablado para 'Ya es mediodía' y ha atacado a 'Socialité' y su presentadora

Rafael Amargo fue noticia hace unas semanas después de su detención tras ser relacionado con una trama de narcotráfico, aunque luego fue puesto en libertad. En los últimos días ha estado de actualidad por su aparición en Socialité y su enfrentamiento con María Patiño. Hoy ha hablado para Ya es mediodía y ha aprovechado para cargar contra la mencionada presentadora.

Amargo arremetió primero contra Socialité. "He sido víctima de una encerrona, me dijeron que me llevaban a presentar un programa y me di cuenta de que era mentira, que no había una escaleta", ha dicho sobre la aparición que iba a tener en este programa. "Se reían de mí, les pillé con el carrito del helado y me fui de allí", ha explicado.

Amargo también ha criticado con dureza contra María Patiño. "Mediaset no debería tener trabajando a una persona así", ha dicho, aunque Sonsoles Ónega ha salido en defensa de Patiño y de Socialité, aunque sea un programa de otra productora. "La defendéis porque es vuestra amiga pero no creo que ni a ti ni al dueño de vuestra cadena os guste cómo hacen las cosas ella y su programa", ha respondido amargo.

María Patiño estalla: "Indignante la actitud de Isabel Rábago"

María Patiño ha agradecido el gesto de Sonsoles, pero no así la actitud de Isabel Rábago, que también estaba presente durante la entrevista y que le ha agradecido su actitud. "Me encanta verte y te agradezco mucho que hables con esta tranquilidad porque esto demuestra que contigo se puede hablar", ha dicho Rábago.

"Indignante la actitud de Isabel Rábago, dando a entender que nadie de Socialité tiene la capacidad de conversar, dialogar... mi apoyo absoluto a Sonsoles Ónega y, por supuesto, a mi equipo Socialité", ha espetado María Patiño en redes sociales. "Absolutamente de acuerdo en todo", ha apuntado Nuria Marín, que también presenta en ocasiones Socialité.