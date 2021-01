La rajada de María Teresa Campos sobre Isabel Gemio: "Más mezquindad no existe ya" Ecoteuve.es 20:33 - 8/01/2021 0 Comentarios

La veterana periodista reacciona tras la tensa entrevista que le hizo en Youtube

María Teresa Campos protagonizó hace unos días una tensa entrevista con Isabel Gemio en la que no se sintió muy cómoda con algunas de las preguntas. Sálvame ha hablado con la veterana comunicadora para saber qué opinaba de la charla y de las preguntas que le hizo su colega. La reacción de Campos ha sido muy dura.

"El mejor desprecio es no hacer aprecio", ha dicho la presentadora en conversación telefónica con el programa de Telecinco. "Ella misma se ha retratado", ha continuado. "Era tan evidente todo", ha dicho.

Teresa Campos explicó a Sálvame que la entrevista surge después de que Gemio acudiese a su canal de Youtube. "Yo no le podía decir que no". "Desde el primer momento me di cuenta que aquello era lo que era", ha afirmado Campos, que recuerda uno de los momentos más comprometidos de la entrevista, cuando Gemio le dice que está a punto de cumplir 80 años. "Tócate las narices, la tía. Que buen recibimiento la gilipollas", espeta.

Campos, contra Gemio: "Más mezquindad no existe ya"

"Sabía que me iba a utilizar", opina en la charla María Teresa Campos, que lo considera "una trampa para ella vender", en referencia al canal de Youtube que ha puesto en marcha Gemio, al igual que ha hecho campos. "Más mezquindad no existe ya". "Lo he pasado muy mal", asegura María Teresa Campos, que dice que se sintió "utilizada".