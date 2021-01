"¿Esto tiene sentido?": Iker Jiménez se sorprende al constatar lo que sigue pasando y teme un "déjà vu" Ecoteuve.es 8/01/2021 - 15:43 0 Comentarios

Iker Jiménez lleva alertando sobre el coronavirus desde febrero de 2020. Muchas de las advertencias que el presentador y sus colaboradores han lanzado en su programa se han cumplido y ahora hay un factor que le ha llamado mucho la atención y que podría tener consecuencias negativas.

Iker Jiménez analizó en Horizonte: Informe Covid lo relativo a la nueva cepa británica que han disparado los casos en Reino Unido. "En los últimos días se han superado los 60.000 casos cada jornada", dijo mostrando un gráfico. "Los datos dicen esto y no es muy esperanzador". La situación es igual de mala en Gibraltar. "De 50 de incidencia a mil. Algo está ocurriendo con esta cepa", insistió el presentador.

"¿Esto tiene sentido?": la queja de Iker Jiménez sobre los vuelos de Reino Unido

Con estos datos en la mano, Iker Jiménez no entiende por qué siguen llegando vuelos desde Reino Unido. "A mí esto me sorprendió muchísimo, yo pensaba que ya no llegaban aviones de Reino Unido o que eran en ocasiones muy excepcionales y que habría que poner en tela de juicio", comentó.

"Desde Reino unido llegan a España más de 400 vuelos. Yo entiendo que habrá Españoles no sé si aquí es muy importante ser español o no, porque habrá que tener algún tipo de responsabilidad con lo que está pasando", siguió el presentador, que invitó a la reflexión. "¿Esto tiene sentido? ¿O es un déjà vu de lo que pasó con Italia y China? Sería tremendo".

