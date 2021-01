Jorge González: "Pensaba retirarme de la música, pero 'Tu cara me suena' me ha devuelto la ilusión" Elian Vayá 8/01/2021 - 11:05 0 Comentarios

ECOTEUVE.ES habla con el artista que es finalista del talent musical de Antena 3

"Nunca he ganado nada pero siempre he sido el ganador moral de España"

"Los que van a fiestas clandestinas o no se ponen la mascarilla me ponen enfermo"

Todo el mundo conoce a Jorge González, y si no te suena el nombre, ve y pregúntale a tu madre, o a tu abuela. "Soy muy de madres y abuelas", reconoce el artista en la entrevista concedida a ECOTEUVE.ES. Le conocimos en Operación Triunfo 2006, donde fue expulsado casi a las puertas de la final. Más tarde regresó en La Voz, en el equipo de otra flamenca: Rosario Flores. Y después de darlo todo en ambos concursos se atrevió a dar el paso e imitar a los más grandes de la música como concursante en Tu cara me suena 8.

Antes del concurso, se planteaba dejar la música. "Cuando no tienes oportunidades, no tienes a Universal o Sony invirtiendo dinero en ti, pues al final tienes muy pocas posibilidades y ya estaba un poco agotado", reconoce el artista a ECOTEUVE.ES. Pero la oportunidad de participar en el talent musical de Antena 3 le devolvió la ilusión. En marzo llegó la pandemia, parón en las grabaciones y Jorge perdió la voz. Pero el destino se puso de su parte y pudo volver cargado de energía.

El cantante mira hacia 2021 con incertidumbre pero también con esperanza, y se muestra muy crítico con los que se saltan las normas para combatir la pandemia. "Los que están haciendo estas tonterías de no ponerse la mascarilla o ir a fiestas clandestinas no están siendo generosos", reconoce Jorge en la entrevista. Lo que sabemos, sin incertidumbre alguna, es que Jorge González nos regalará una actuación increíble en su debut como finalista de Tu cara me suena 8.

Tu cara me suena está llegando a su final. ¿Qué ha supuesto esta experiencia para ti?

Yo diría que ha sido el regalo más bonito que se me podía hacer en todos estos años que llevo intentando hacer cosas en la música. Ha sido una maravilla y he aprendido tanto, he superado tantos miedos... Para mí ha sido una escuela intensiva en la que he aprendido más que en años.

Las grabaciones se vieron afectadas por el coronavirus y tuvisteis que hacer un parón. ¿Fue fácil retomarlas meses más tarde?

Para mí fue una pesadilla. Estábamos en plena pandemia, donde todo era incertidumbre, sigue siéndolo, ¿no? Había muchísimo miedo, no sabíamos lo que estaba pasando y eso estaba afectándome mucho psicológicamente, sobre todo cuando perdí mi voz. Me tuvieron que operar a un mes de volver a grabar me operaron de las cuerdas y volver a retomar las grabaciones con ese miedo de no saber si la voz te va a funcionar pues imagínate, nervioso por no saber si podía cantar. Pero volví a cantar, con miedo pero retomé las grabaciones con esa energía y buen rollo que siempre he intentado tener.

Tuviste la buena suerte de tomar las grabaciones con tu voz y además te nombraron primer finalista. ¿Qué significó esto para ti?

Aún con todas las que he tenido en mi contra con el repertorio de artistas que me han tocado después de la pandemia, que creo que lo más complicado lo he tenido yo (ríe), he mantenido mi puesto y no puedo decirte otra cosa que sorpresa, todo ha sido una sorpresa que no me esperaba para nada. Sobre todo porque yo nunca he ganado nada, ni he considerado que he podido destacar en algo. Pero desde la gala 1 hasta ahora me he mantenido primero, con registros tan complicados, tan lejos de lo que yo soy. "Creíamos que no ibas a salir del flamenco y has sido la sorpresa del concurso", me decían, y es verdad, creo que he hecho un buen trabajo, estoy súper contento.

Si no me equivoco la final es en directo y estará presente ese esencia mágica de que vote el público presente en el plató. ¿Qué se siente a pocos días de la final?

Tengo sentimientos encontrados. Me da pena que acabe, tengo nervios de todo lo que puede pasar porque es en directo y eso tiene sus riesgos. Al final cuando es grabado tienes la seguridad de que si algo falla se puede volver a grabar o editarlo, pero ahora es en directo y estamos al desnudo. Pero sobre todo siento pena, de verdad, no quiero que termine porque para mí, un artista que viene solo, que no tengo tanto escaparate, que me cuesta tanto que se me escuche y que se me vea, esto es un regalo, un pulmón para seguir respirando. Tu cara me suena me está dando la oportunidad de que la gente me descubra.

Que la gente te descubra, pero de nuevo. Te conocemos de antes del programa y has sabido siempre labrarte tu propia carrera y ganarte el cariño de la gente a pesar de no haber ganado La Voz o OT. ¿Qué esencia crees que es la que te hace seguir siendo querido y tener a la gente contigo?

La verdad que no lo sé. Puedo presumir de haber estado en los concursos más populares e importantes de este país y nunca he ganado pero siempre he sido el ganador moral de España. La gente decía "ay el niño, lo que le queremos" (se emociona). Se me iluminan los ojos pero es verdad, la gente me tiene tanto cariño... Supongo que es por ser sencillo y normal, no impostar nada, no disfrazarme. Creo que eso puede ser parte del por qué la gente me tiene cariño. No intento ser lo que no soy. Y si eso es lo que está haciendo que la gente me tenga cariño y me vote, me alegra porque están votando algo que es real.

¿Qué proyectos tienes en menta una vez termine Tu cara me suena?

Yo pensaba retirarme ya. Cuando no tienes oportunidades, no tienes a Universal o Sony Music invirtiendo dinero en ti, pues al final tienes muy pocas posibilidades y ya estaba un poco agotado. Pero gracias a este programa me han dado otra vez la ilusión y mucha gente me ha descubierto. Me han dado fuerzas y herramientas para poder seguir haciendo música, si un año, dos, tres... No sé cuanto tiempo. Pero lo que parecía estar acabado, vuelve a tener un poco de vida. He preparado un single, yo creo que de lo mejor que he hecho, y es una colaboración con otro artista que no puedo nombrar todavía pero sale el 22 de enero.

Y antes publicaste tu último single Por besarte al principio de la pandemia sin saber todo lo que se venía con la pandemia. ¿Ha sido fácil sacarlo adelante en estos tiempos tan complicados?

No ha sido nada fácil y para alguien como yo, que no tenemos discográficas detrás, todo nos cuesta mucho dinero y mucho esfuerzo y fue una pérdida grande. Lo que para otros no es nada, para artistas como yo lo es todo. Podríamos hablar de que fue un fracaso no musical, si no como artista y empresa. La pérdida fue brutal, pero bueno, hay que seguir adelante porque si nos quedamos a lo "me he caído, tengo las rodillas ensangrentadas" no hacemos nada. Levántate, límpiate las rodillas, sacúdete el polvo y sigue adelante. Creo que una de las cosas que destacaría sobre mí sería esa: siempre he seguido adelante, soy un luchador y mira donde he llegado.

¿Crees que el 2021 será el año de la esperanza?

Creo que el 2021 se presenta muy incierto. En 2017 decías "en 2018 yo voy a hacer esto" porque nada impedía lo que ibas a hacer. Hoy no sabemos si vas a poder hacer una gira, no sabes nada. Pero sí creo que la esperanza es lo único que se pierde y yo tengo la esperanza de que 2021 sea el año en el que al menos sea el comienzo del cambio.

Depende de todos porque no sirve de nada cambiar el mundo con "vamos a intentarlo" pero no hacemos nada por ello. A mí esto de las fiestas clandestinas me pone muy enfermo porque no están haciendo nada, no son generosos. Los que están haciendo estas tonterías de no ponerse la mascarilla o ir a fiestas clandestinas no están siendo generosos con la gente que queremos que el 2021 sea esperanza.