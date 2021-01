Susto en pleno directo: el perro de Mayka Navarro, a punto de ser atropellado Ecoteuve.es 7/01/2021 - 20:33 0 Comentarios

La periodista estaba hablando con Sonsoles Ónega cuando ha visto a su perro cruzar la calle

Mayka Navarro es una de las reporteras estrella de El programa de Ana Rosa y Ya es mediodía. Además de informar puntualmente de todo lo que ocurre en Cataluña, siempre ofrece grandes momentos televisivos.

Este jueves ha protagonizado uno, pero muy a su pesar, porque se ha llevado un buen susto al ver, mientras hablaba con Sonsoles Ónega, que su perro estaba cruzando una calle mientras pasaban los coches.

Mayka se ha desconcentrado mientras daba una información y luego ha confesado qué era lo que había ocurrido. "Ha sido Simón, que en mitad del directo ha cruzado la calle en rojo. Menos mal que unos vecinos lo han cogido", ha relatado la periodista.

"Me he dado cuenta de que era imposible concentrarme", ha confesado. "¡Me sabe fatal porque parece que lo hago adrede!", ha dicho, mientras que Sonsoles le ha regañado por no llevarlo atado. En ese momento, Mayka ha mostrado a su perro a cámara: "¡Saluda a la tía Sonsoles!"

