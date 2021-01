El enfado de María Teresa Campos con Isabel Gemio: "Hija, de verdad, termina ya, que no he venido a terapia" Ecoteuve.es 19:15 - 7/01/2021 0 Comentarios

María Teresa Campos fue entrevistada hace unos días por Isabel Gemio en el programa que ésta presenta en Youtube, Charlas con alma. Las presentadoras, supuestamente, tienen una gran relación pero durante la charla se vivieron momentos de tensión desde el primer momento.

"¿Cómo te ves en el espejo?", preguntó Gemio al comienzo del encuentro. "Me conformo con verme", contestó Campos. "¿Te imaginabas así con casi 80 años?", continuó a entrevistadora, que se llevó un 'zasca' de Campos. "Tú eres una cerda", le dijo con ironía. "Si todo el mundo lo sabe que vas a cumplir 80 años", explicó Gemio. "La primera que me lo dices eres tú", continuó la malagueña.

La entrevista abordó distintos aspectos de la vida de María Teresa Campos y hubo algunas cosas que molestaron a la veterana comunicadora. Gemio le preguntó sobre sus parejas que aparecían en la Wikipedia. "Si fuera un hombre no lo pondrían y tú estás entrando al trapo. No leas Wikipedia porque se ve que es machista".

Gemio también preguntó sobre su futuro profesional. "Si yo pensara que el público no me quisiera ver... pero no lo siento así", contestó Campos, que lanzó una pulla cuando Gemio quiso saber si "echaba de menos" trabajar los fines de semana en Qué tiempo tan feliz. "¿Yo el fin de semana? ¿o el fin de semana a mí?", espetó.

Campos, a la defensiva: "Yo no doy un titular a nadie si puedo evitarlo"

Campos, a la defensiva, despertó los comentarios de Gemio, que vio que estaba "cuidadosa" para "no decir nada". "Yo no doy un titular a nadie si puedo evitarlo", dijo Campos. "Llega un momento que digo: por aquí no quiero entrar. Y no has conseguido meterme", comentó. "Además, ya es larga la entrevista", se quejó luego.

Gemio quiso saber qué piensa de los comentarios que se hacen de ella y las polémicas que últimamente le rodean, convertida en un personaje del corazón. "Ya hemos hablado de eso", se enfadó Campos. "Yo solo veo lo que quiero ver", apuntó, dejando ver que no quería hablar de esos asuntos. "Termina el tema ya, de verdad te lo digo. Hija, de verdad, estoy cansada, no he venido a hacer terapia, he venido a una entrevista".