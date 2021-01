Polémica entre Frigenti y Noemí Salazar por el precio de los productos que vende Ecoteuve.es 7/01/2021 - 14:25 0 Comentarios

La protagonista de 'Los Gipsy Kings' se defiende de las acusaciones: "No es ninguna estafa"

El periodista Miguel Frigenti, uno de los colaboradores habituales de Sálvame, ha saltado a Cuatro con motivo de una polémica que afecta a Noemí Salazar (Los Gipsy Kings). Ambos se habían enzarzado a través de las redes sociales.

Frigenti denunció que Noemí promociona productos supuestamente con sobreprecios que se pueden encontrar en Internet a una cantidad mucho más baja. Además, el colaborador expuso que le han llegado muchos mensajes de personas que se han quejado por no haber recibido esos productos y así se lo reprochó a Salazar.

"Si yo compro una cafetera no voy a George Clooney a reclamarle", se defendió Noemí Salazar, que evitó responsabilizarse de los problemas que puedan dar las plataformas con las que trabaja. "Yo no soy un comparador de precios".

"Esta señora vende productos que compra por Aliexpress a un precio muy inferior y lo único que está haciendo es inflar el precio", dijo Frigenti. "¿Sabías que estabas promocionando productos con un precio hinchado?", le preguntó Marta Flich.

Noemí Salazar se defiende: "No es ninguna estafa"

"Hoy en día todo está en Aliexpress, incluso me ha salido Frigenti", bromeó Noemí, que continuó defendiéndose. "Cuando alguien compra una cosa y luego la vende, se llama comercio: no son estafas", siguió. "Es el comercio de toda la vida", aseguró Noemí, que insistió en que ella solo hace colaboraciones de imagen con las marcas y aseguró que tiene un equipo que se ocupa de que "no estafen a mis seguidores".