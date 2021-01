Se da cuenta de que lleva peluquín y le rechaza: el trago más duro en 'First Dates' Ecoteuve.es 7/01/2021 - 12:06 0 Comentarios

"No sabía cómo decírselo", dijo la cita de Javier al ver que usaba una prótesis

First Dates continúa recibiendo solteros dispuestos a encontrar el amor en el restaurante que 'regenta' Carlos Sobera en Cuatro. Este jueves fue el turno, entre otros, de Javier y Yhonny.

Javier se estaba recuperando de una traumática experiencia, después de que su última pareja muriese en accidente de tráfico. Contó que un día discutieron y al día siguiente le llamaron desde el tanatorio para que fuera a reconocer el cadáver.

Lea también: El aviso de una soltera de 'First Dates': "Vengo del gremio de la medicina, la tasa de cuernos es muy alta"

Rechazado por llevar peluquín en 'First Dates'

Al margen de esta triste historia, Javier, actor y organizador de eventos en Huelva, sorprendió al programa cuando confesó que lleva peluquín -"una prótesis", lo calificó-. Su cita, un venezolano afincado en Sevilla que se dedica a la moda, se dio cuenta desde el principio.

"OMG... lleva peluquín, pero no sabía cómo decírselo que se le nota", dijo Yhonny, que sí había causado sensación en Javier. "Me gustan sus labios, tiene una sonrisa muy bonita". En la decisión final, Javier aceptó tener una segunda cita pero Yhonny no. "No me lo esperaba", concluyó el de Huelva.

Lea también: La emocionante sorpresa en 'First Dates' a la enfermera que montó una biblioteca en IFEMA