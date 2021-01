Mónica López intenta poner contra las cuerdas a Miquel Iceta en TVE: "Salvador Illa no nos dijo la verdad" Ecoteuve.es 5/01/2021 - 18:07 0 Comentarios

La presentadora recuerda al líder del PSC el 'volantazo' del ministro de Sanidad

Mónica López ha entrevistado este martes a Miquel Iceta en La hora de La 1, después de saberse de que Salvador Illa, actual ministro de Sanidad, será el candidato del PSC a las elecciones autonómicas que se celebrarán en Cataluña el próximo 14 de febrero.

"Primer secretario del PSC y no sé si debería decir también ya ministro de Política Territorial", ha dicho la presentadora nada más comenzar la conexión: "¿Va a ser usted ministro?". "Eso solo lo sabe el presidente del Gobierno. Hasta que no lo vea en el BOE no es (...) Es prematuro especular al respecto", ha contestado Iceta.

Lea también: Polémica por el uso en TVE de la imagen de Salvador Illa "precandidato" para hablar de las vacunas

Sin embargo, su respuesta no ha convencido a López, que ha insistido para conseguir la exclusiva... sin suerte: "Si me dice que hasta que no lo vea en el BOE... ¿significa que ha hablado con Pedro Sánchez?". "No, yo lo digo porque lo publican ustedes. Lo leí en un diario, por eso me fui rápidamente al BOE y vi que no", ha dicho entre risas él.

Mónica López: "Señor Iceta, el señor Illa nos mintió"

Instantes después, Mónica López ha intentado apretar a Miquel Iceta al recordarle el volantazo que protagonizó Illa la semana pasada en La hora de La 1, cuando negó en repetidas ocasiones que sería él el candidato del PSOE en los comicios en Cataluña.

"Illa dijo en este programa que no iba a ser candidato y lo dijo el día antes de que se anunciase que lo sería. Señor Iceta, el ministro nos mintió. No me puede decir que el día antes no lo sabía", le ha dicho a Iceta que ha salido del paso así: "Se hubiera dejado matar antes de ser él el que anunciase una cosa que cree que debería anunciar yo. Sé que Salvador Illa es un hombre de lealtad a toda prueba".

Lea también: La sorprendente aparición de Fernando Simón en los nuevos capítulos de 'Cuéntame' en TVE

"Yo estuve viendo esa entrevista y cuando vi esa triple negación, le entendí. Sé porque lo hacía. El no quería de ningún modo que alguien pudiera decir 'Illa está obligando a Iceta'. Lo que quería es que ese anuncio lo hiciese yo. Yo llevo mucho en política y se que a veces lo hacer mejor que en otras. Lo entendí perfectamente y sufrí con él", ha añadido Iceta a lo que López ha puesto la puntilla: "Bueno, pero no nos dijo la verdad".