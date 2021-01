¿Cuánto cobró Cristina Pedroche por presentar las Campanadas?: la presentadora habla de dinero por primera vez Ecoteuve.es 15:39 - 5/01/2021 0 Comentarios

La presentadora ha hecho un comentario tras los rumores surgidos sobre su caché

Mucho se ha hablado de lo que cobra Cristina Pedroche por dar las Campanadas de Fin de Año en Antena 3. La presentadora es la encargada desde hace seis años de retransmitir el evento desde la Puerta del Sol acompañada de Alberto Chicote.

Pedroche y Chicote reunieron en esta ocasión a 5.535.000 espectadores, 786.000 más que el año pasado, un nuevo récord para Antena 3. Sin embargo, se quedaron por detrás de La 1, que congregó 6.107.000 espectadores (1.344.000 más) con Anne Igartiburu y Ana Obregón.

Las redes sociales fueron un hervidero de comentarios tras ver el espectacular vestido que lució Cristina Pedroche para despedir 2020. También surgieron infinidad de rumores sobre lo que podría ganar por dar las Campanadas, una cifra que las redes situaban en 60.000 euros.

¿Cuánto dinero gana Cristina Pedroche por presentar las Campanadas?

"Está muy bien que cada año se sume más gente, pero a mí lo que más me llena el corazón son las fotos, los Tik-Tok, que la gente se disfrace... me parece lo más", dijo Cristina en Zapeando sobre la repercusión que ha habido.

La presentadora aprovechó para hacer un comentario dirigido a esos rumores sobre el dinero que puede recibir por presentar las Campanadas. "Yo no lo hago por ganar o no ganar", dijo. "Yo tengo un contrato de cadena y, las haga o no las haga, yo gano lo mismo", explicó. "Es importante recalcar este tema".

