Patricia Pardo rompe a llorar en directo en Telecinco: "¡Me voy a morir, te lo juro!"

'El programa de Ana Rosa' la sorprende con una conexión con su hermana y su sobrino

Los Reyes Magos se han adelantado con Patricia Pardo. La presentadora de Telecinco ha roto a llorar este martes después de que sus compañeros de El programa de Ana Rosa la sorprendieran con una conexión con su hermana Tamara y su sobrino Manuel, a los que no ve desde el mes de junio.

"¡No me lo puedo creer!", ha repetido en varias ocasiones llevándose las manos a la cara muy emocionada después de decir a una de las reporteras que estaba informando sobre las cabalgatas que su deseo era "ver a su familia lo antes posible".

"Fíjate que yo sabía que pasaba algo, porque veía a Óscar el director del programa] hacer unas cosas muy extrañas y no entendía que algo pasaba", ha dicho para después deshacerse en amor hacia su ahijado: "Ay, por favor. Mira que guapo es mi sobrino. Es el niño más guapo del mundo".

La hermana y el sobrino de Patricia Pardo la sorprenden en directo: así ha sido el momentazo

"No me puedo creer que estés aquí, mi hermana es la persona más tímida que hay sobre la faz de la tierra. Yo soy tímida, pero ella lo es más. ¡Me voy a morir, te lo juro!", ha continuado insistiendo Pardo, antes de que su hermana le mandara un cariñoso mensaje que no ha hecho más que provocar más lágrimas de emoción.

"Recuerda lo que dice mamá, que prefiere poder ver a sus hijos y nietos el resto del tiempo y no durante esta Navidad. Es más importante que pueda seguir viéndonos luego. Bueno, nosotros al menos ya te vemos todos los días", ha dicho Tamara. "Nosotros te vemos todos los días, no te apenes porque digas 'mi sobrino no me conoce porque lo he visto muy pocas veces".

Mientras tanto, los espectadores han podido leer los labios de Patricia Pardo dirigiéndose a su director: "Te voy a matar". "Ya sabes que os quiero muchísimo y que estoy deseando de veros", ha dicho la presentadora mandando también un beso a su madre: "Tiene que estar en casa desmayada". [Puede ver el momento aquí]