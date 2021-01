"Se creen que somos gilipollas": el explosivo mensaje de Iker Jiménez sobre la nueva cepa de coronavirus Ecoteuve.es 12:37 - 5/01/2021 0 Comentarios

El presentador de Mediaset, indignado, pide que los ciudadanos tomen conciencia

"Es inaudito que no le des importancia, que estés en el restaurante sin mascarilla o de farra"

Iker Jiménez lanzó este lunes "dos explosivos vídeos" en redes sociales en el que mostraba su indignación ante el peligro de la nueva cepa de coronavirus procedente de Reino Unido. El presentador, por cierto, estará al frente de un especial Horizonte: Informe Covid este jueves que ocupará todo el prime time y que tratará sobre la vacunación.

"Esta variante británica tan contagiosa ha hecho que Gibraltar suba la curva en nada; esta que está provocando seis días con más de 50.000 casos en el Reino Unido. O sea, esto no es ninguna broma", dice el periodista criticando que siga habiendo 400 vuelos desde allí a España.

"Esto no es cuestión de políticas ni de leches. En toda España, seguramente, mirad los índices, está la cepa británica actuando", prosigue diciendo Jiménez lanzando un nuevo mensaje de responsabilidad ante el peligro de una arrolladora tercera ola en las próximas semanas.

"Solo os puedo decir que os protejáis por favor, que toméis medidas, que esto no es una gilipollez, que no somos idiotas, que esto es por todos, nadie puede hacer su vida cotidiana por todo, y es inaudito que no lo des importancia, que estés en el restaurante sin mascarilla o estés de farra".

"Yo no sé cómo decirlo, qué vamos a hacer, ¿llorar otra vez?", pregunta indignado volviendo a recalcar los avisos que están dando los científicos sobre la nueva cepa. "Pongamos todo algo por nuestra parte. La libertad está en juego si no nos tomamos esto en serio".

Iker Jiménez: "Tengo amigos que ya no están y familiares que no he podido enterrar"

En otro vídeo posterior, Iker Jiménez responde a todos los sus haters insistiendo que esto no va de ideologías: "Os diré que no perdáis vuestro tiempo en decir que me paga no sé quien, que soy de ultraderecha, de ultraizquierda, masónico, fascista, Viva Franco o viva la Pasionaria, me da exactamente igual".

El presentador de Cuarto Milenio sigue indignado con los que niegan la pandemia: "Amplias capas de la sociedad que salen con las copitas y sin mascarilla... No saben lo que es un aerosol, se creen que somos gilipollas de alguna manera o unos necios. Deben saber ellos mucho más que nosotros".

"Los que te vienen con el 0,01 o 0,02 habrán tenido mucha suerte, no les habrá pasado como a mi que tengo amigos en el hospital, amigos que ya no están y familiares que no he podido enterrar", asegura muy enfadado Iker Jiménez.

"Con ese egoísmo de no enterarse de lo que pasa o de escuchar absolutas y soberanas idioteces, que algunos han contribuido a ello mucho tiempo, y creérselo de verdad que no pasa nada, está provocando que mucha otra gente crea que no pasa nada. Y si no pasa nada, tenemos brotes por todas partes", remata. "Esto pinta mal. De ti depende arreglarlo y contarlo a otros y ponernos en marcha. Y no puede ser, lo vamos a lamentar, siento decirlo, pero es así".