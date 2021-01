Se ofrece al Ministerio de Sanidad: "Yo, Carlota Corredera, me vacuno en directo" Ecoteuve.es 11:03 - 5/01/2021 0 Comentarios

La presentadora quiere concienciar a la población para acabar con el coronavirus

Paola Dominguín se mostró reacia a vacunarse contra el coronavirus en su última entrevista en Sábado Deluxe. Le cayó un chorreo de críticas de Jorge Javier Vázquez a las que, este lunes, se unieron las de los colaboradores del programa y también de Carlota Corredera.

La presentadora hizo, en primer lugar, un llamamiento para que la campaña de vacunación vaya con mayor rapidez. "Le pido a todos los responsables políticos de todas las comunidades y del Estado que nos estáis pidiendo sacrificios que si hay que contratar a gente para que se vacune todos los días, hagámoslo, responsabilidad para todos".

La presentadora hizo una propuesta "al Ministerio de Sanidad y la Comunidad de Madrid". "Yo, Carlota Corredera, estoy dispuesta a vacunarme el directo cuando me corresponda, que seré de las últimas", dijo la periodista, con el objetivo de concienciar a la población. "Si desde aquí podemos ayudar a que la gente pierda el miedo, no tengo ningún problema".

Corredera, contra Paola Dominguín: "Lo que ha hecho me parece impresentable"

Corredera también aprovechó para cargar contra Paola Dominguín. "Lo que ha hecho me parece impresentable. No tiene mérito decir eso en televisión, me parece un peligro", afirmó. "Si la vacuna se ha conseguido en tiempo récord es porque por encima de todo ha estado el interés y el bien común", prosiguió. "¿Alguien piensa, en su sano juicio, que los científicos de todo el mundo nos van a poner una vacuna que no sea la adecuada? Hay temas con los que no se puede jugar".

