¿Cuánto cuesta el vestido que llevó Cristina Pedroche en las Campanadas de Antena 3?

Josie y la presentadora cuentan todos los detalles de la pieza de Pedro del Hierro

"Es un look mucho más caro de lo que puede cobrar Chicote y Pedroche"

El vestido pesaba siete kilos y las petacas del micro se escondieron en una bota

Cristina Pedroche se volvió a superar un año más dejando a la audiencia con la boca abierta con su vestido de infarto en las Campanadas de Antena 3. La retransmisión dio un nuevo récord a la cadena privada con 5.535.000 espectadores, 786.000 más que el año pasado.

"Está muy bien que cada año se vaya sumando más gente, pero a mi lo que más me llena el corazón es ver todas estas fotos, que la gente se divierta y se lo pase bien... Es que lo hago por esto, no por ganar ni por no ganar porque yo tengo un contrato de cadena y yo gano lo mismo si no las hago", ha dicho la presentadora en Zapeando este lunes sobre la audiencia de la cita.

Aprovechando la visita de Josie, como es habitual tras las Campanadas, ambos han contado los detalles del vestido de Pedro del Hierro que homenajeó primero al confinamiento con el abrigo-edredón y después a las mascarillas con el look que dejó a la luz al mismo tiempo que bajaba el carrillón del reloj de la Puerta del Sol.

Los secretos del vestido de Pedroche: de los siete kilos a lo que escondía unas de sus botas

El estilista ha contado lo difícil que era que los "espaguetis" sujetaran los siete kilos que pesaba el vestido bordado por Johan Luc Katt, para el que empleó 350 horas de trabajo. Otro de los secretos fue el lugar en el que se escondieron "las dos petacas" del micrófono que usó Pedroche: en una de las botas.

¿Y de dónde surgió la idea? "El tema joya estuvo desde el principio, pero una vez que empezó la pandemia, yo quería hacer un homenaje a las mascarillas", ha asegurado Cristina a lo que Josie ha añadido que el "macro edredón nunca se va a ver en la tele lo grande que es" asegurando que si se despliega podría ocupar un plató entero. Por último, el complemento que aun no ha visto la luz ha sido la mascarilla: "Es lo más".

¿Cuánto vale el vestido que llevó Cristina Pedroche en las Campanadas de Antena 3?

Tras desgranar todos los detalles del vestido, Dani Mateo ha querido lanzar una "pregunta indiscreta" y cuya respuesta todo el mundo saber: su precio. "Sé que como pieza de arte el vestido no tiene precio, pero su producción, ¿estaríamos hablando de tres ceros, cuatro o cinco?", ha dicho el presentador.

"El bordado es una joya. Ahí son los ceros que quiera meter un artesano, que muy pocos saben esta técnica y el te cobra lo que quiere", ha respondido Josie a lo que Mateo ha vuelto a insistir: "¿Tres, cuatro o cinco?". "Es carísimo todo esto".

"Es que al final es un look mucho más caro de lo que puede cobrar Chicote y Pedroche, es lo único que te puedo decir. Suma los dos", ha llegado a decir el estilista. "Al final, cuando un vestido se mete en la cultura de masas tiene un precio de salida, pero cuando acaba este evento cuesta el triple".

Para que uno se pueda hacer una idea, se ha hablado de que Cristina Pedroche podría haberse embolsado un total de 60.000 euros por cubrir las Campanadas, mientras que Chicote habría cobrado unos 30.000. Por tanto, estaríamos hablando de que el valor del vestido rondaría entre los 90.000 y 100.000 euros.