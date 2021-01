"Podríamos tener un brote enorme": el aviso del ingeniero que predijo la pandemia a Susanna Griso sobre la nueva cepa Ecoteuve.es 4/01/2021 - 13:57 0 Comentarios

Tomás Pueyo asegura que España desconoce la realidad: "Podría estar en todas partes"

Susanna Griso ha regresado este lunes después de sus vacaciones de Navidad (Ana Rosa Quintana lo haré el lunes 11). La presentadora ha dedicado buena parte de Espejo Público al aumento de contagios por coronavirus en nuestro país con diversas entrevistas.

En primer lugar ha hablado con Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid; después con Julio Mayol y, finalmente, al experto en datos Tomás Pueyo.

El ingeniero que predijo la pandemia ha hablado sobre la cepa de coronavirus del Reino Unido, "que crece un 60% más rápido que la anterior". "En España en realidad no se sabe lo que está pasando", ha dicho Pueyo explicando que en nuestro país "no estamos secuenciando muchos casos", por lo que "podría estar en todas partes y aun no lo sabemos".

"Todo esto nos plantearía una situación que en enero o en febrero podríamos tener un brote enorme parecido o peor al de marzo, abril", ha advertido el experto. Sobre el cierre perimetral de Gibraltar, Pueyo ha afirmado que "saben lo que está pasando y por eso cierran".

"En España es muy probable que ya haya casos en una comunidad y que se esté pasando de una persona a otra y que no lo sepamos", ha terminado de decir el ingeniero español afincado en California.