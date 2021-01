Adara Molinero y Rodri Fuertes rompen tras seis meses de relación: "Yo no he dejado a nadie" Ecoteuve.es 13:00 - 4/01/2021 0 Comentarios

Los exconcursantes de 'GH VIP' empezaron a salir cuando ella dio carpetazo a Gianmarco

Adara Molinero y Rodri Fuertes se convierten en la primera pareja rota de 2021. La ganadora de GH VIP 7 confirmó los rumores que empezaron a multiplicarse después de que ella dejara de seguir en redes sociales al que fuera su compañero en el reality de Telecinco.

"Sí, soy impulsiva. Aún así supongo que el tiempo pondrá todo en su sitio", ha escrito la madrileña en un Stories de Instagram, además de silenciar a aquellos que dicen que todo es una maniobra para ganar dinero: "Si quisiera televisión, nunca me hubiera ido. Paciencia".

Adara Molinero y Rodri Fuertes, la primera pareja en romper en 2021

Un día después, y tras la avalancha de mensajes, Adara ha querido aclarar que ella no ha puesto fin al noviazgo dejando entrever que el responsable de la decisión habría sido Rodri: "Va a ser la última vez que me pronuncie sobre este tema. Yo no he dejado a nadie".

Por su parte, el ex de Bea Retamal, aun mantiene las fotografías junto a Adara en redes sociales. Los jóvenes empezaron su relación después de que ella rompiera con Gianmarco Onestini. Desde entonces, se han mantenido alejados de las cámaras. Sin embargo, habrá que esperar si es una crisis de pareja o una ruptura definitiva.