Iker Jiménez carga de nuevo contra los negacionistas: "Son la gran metedura de pata de la historia" Ecoteuve.es 4/01/2021 - 10:49 0 Comentarios

El presentador de 'Cuarto Milenio' defiende el trabajo hecho por Pablo Fuente

Iker Jiménez cerró su primer Cuarto Milenio de 2021 con una reflexión dedicada a su compañero Pablo Fuente. El presentador reconoció el mérito del investigador, el primero en advertir allá por febrero de 2020 lo que se nos venía a España (y al mundo entero) por el coronavirus. "Pablo fue el que clamó en el desierto con unos pocos y de él es el mérito".

De inmediato, y su manejo de varios idiomas, empezó a conectar con especialistas internacionales que nos contaban una cosa diferente. Cuando vimos que lo de Pablo coincidía con un grupo de nueve médicos, ahí empezó nuestra odisea", afirmó.

Lea también: Las graves amenazas que ha recibido Iker Jiménez: "Me dicen que apareceré en una cuneta"

Pablo Fuente tuvo que aguantar una avalancha de "insultos y amenazas" por ir a contracorriente del discurso oficial. Por eso, Jiménez vuelve a atacar a los primeros negacionistas de la pandemia, como ya hiciera en los últimos meses de 2020.

"Para algunas personas que conozco con bastante cerebro es la gran metedura de pata de la historia, en mi humilde opinión. Esa actitud de que no pasa nada, de que todo es un engaño. Bien, vale, puede haber engaños, pero el virus está", dijo este domingo.

Iker Jiménez: "¿Cómo no nos van a criticar? Se nos había dicho que iba a haber dos o tres casos"

Según Iker, los seguidores del Gobierno les criticaron "porque estábamos contando algo que no estaba previsto": "¿Cómo no van a criticar a Pablo o a mi en segunda instancia? Hombre, porque se nos había dicho que iba haber solo dos o tres casos, se nos había dicho durante mucho tiempo que las mascarillas no servían...".

Lea también: La pregunta de Matías Prats a un virólogo que dejó a la luz la triste realidad de la vacuna española

"Hemos vivido como muchos medios... alarmistas, fantasiosos, es más fácil que te pasé no sé que cosas que cojas el coronavirus, riéndose de las mascarillas... Esto lo hemos vivido, señores", aseguró el periodista. "Todos los que ahora son más papistas que el papa se reían del coronavirus, iba a ser una gripe y el Gobierno tenía razón.