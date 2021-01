Toda España lloró con Ana Obregón en las Campanadas de TVE: "Mando un beso al cielo a mi hijo" Ecoteuve.es 11:52 - 1/01/2021 0 Comentarios

La presentadora dio un momento histórico de televisión lanzando un "mensaje de esperanza"

España entera se emocionó con Ana Obregón. Cuando tan solo faltaban unos pocos minutos para la medianoche, la presentadora, con una valentía y una entereza increíble, fijó su mirada a la cámara recordando a su hijo Aless, fallecido por culpa de un cáncer a principios del verano.

"Aquí voy a decir una cosa que, perdonadme, pero siempre decía mi hijo Aless: lo más importante en esta vida es dedicar tiempo y amor a las personas que quieres porque cuando te vas es lo único que te llevas", empezó diciendo.

"Pero para dedicar ese tiempo y amor a las personas que quieres tienes que tener a las personas que quieres contigo y para conseguir eso, tenemos que ser responsables. Y los españoles, lo somos", prosiguió.

El mensaje de "esperanza" de Ana Obregón que hizo llorar a toda España: "Mando un beso al cielo"

Acto seguido, la emoción se apoderó de Ana dando un mágico e histórico momento de televisión: "Si me perdonas, Anne, y si me perdona toda España, yo cada año que he retransmitido las Campanadas desde aquí he mandado un beso a mi hijo, que me veía desde casa. Este año no puede ser y, con vuestro permiso, se lo mando al cielo".

"Claro que sí Ana", dijo Anne a una Obregón que intentó no llorar en directo. "Estamos contigo siempre y que tú nos has demostrado entereza y mucha alegría siempre", añadió la vasca a lo que Ana explicó que "yo por lo que quería estar aquí para que la gente viera que aun siendo una madre que ha perdido a un hijo está mandando un mensaje de esperanza para toda España"