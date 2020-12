Carmen Lomana aparece en 'Espejo Público' con un vestido valorado en 47.000 euros en una subasta Ecoteuve.es 31/12/2020 - 18:11 0 Comentarios

La colaboradora sorprende con un cotizadísimo diseño de Alexander McQeen

Carmen Lomana ha protagonizado la anécdota de Espejo Público este jueves, 31 de diciembre. La colaboradora ha acudido al plató del programa que estas semanas está presentando Lorena García con un vestido con tartán escocés de color rojo del diseñador Alexander McQeen.

Lo realmente suculento es que esta pieza pertenecer a la última colección que hizo el diseñador antes de morir en 2010, que lleva por título Viudas, y que, por tanto, los modelos están muy cotizados, hasta el punto que un museo de Londres se lo quiere comprar.

El vestido valorado en 47.000 euros que Carmen Lomana ha lucido en Antena 3

De hecho, el vestido que Carmen Lomana ha lucido delante de las cámaras de Antena 3 salió a subasta en la capital británica por 47.000 euros. "Yo no tenía ni idea porque a mí no me costó eso", ha explicado ella. "Yo me quedé, digo lo voy a subastar. A lo mejor hoy es el último día que me lo pongo".

"Bueno, lo que ustedes no ven es que aquí tenemos a cuatro vigilantes de seguridad custodiando el vestido de Carmen, porque madre mía...", ha bromeado la presentadora Lorena García a lo que Lomana ha añadido: "No, pero es que a veces lo que parece una frivolidad, pues resulta que es algo importante para mucha gente que lo aprecia".