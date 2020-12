Alexia Rivas reaparece en televisión tras el 'Merlos Place': "A Alfonso le tengo cariño" Ecoteuve.es 31/12/2020 - 17:36 0 Comentarios

Alexias Rivas ha reaparecido este jueves en televisión. La que fuera reportera de Socialité protagonizó el culebrón del año, el Merlos Place. Durante la cuarentena, fue pillada en ropa interior en la casa de Alfonso Merlos en el programa de Javier Negre, Estado de alarma, lo que sacó a la luz la infidelidad del periodista a Marta López.

"Aunque yo intenté ser positiva, ha sido un año muy duro, en el que yo lo he pasado muy mal porque te ves envuelta en algo que escapa a lo que tú puedes controlar", ha dicho en primer lugar Alexia a Sonsoles Ónega en Ya es mediodía. "Yo tenía mi trabajo fijo como redactora, una carrera como periodista y, de repente, veo que todo eso se tambalea y que intereso por otra cosa".

Sin embargo, la exreportera de María Patiño es positiva: "Ahora he resurgido y me he venido arriba". De hecho, Alexia tiene nuevos retos profesionales para 2021: "He estado un poquito envuelta con el tema de la moda, en Instagram, y tengo proyectos. Estoy abriendo una nueva marca propia de ropa, estoy escribiendo un libro... pero no descarto el periodismo y nunca lo haré".

Alexia Rivas reaparece con Sonsoles Ónega tras el escándalo de 2020, el 'Merlos Place'

Alexia ha sido preguntada por lo que ha aprendido del escándalo. "He aprendido a practicar la paciencia, a darme cuenta de lo que es importante y que todo pasa. Al final no considero que hiciera nada malo, nadie ha matado a nadie. Y me quedo con el cariño de la gente, que ha sido muchísimo", ha dicho.

Por último, Sonsoles ha querido picar a Alexia preguntando si iba a felicitar el 2021 a Alfonso Merlos. "Está todo muy bien y yo a todo el mundo al que le tenga cariño le voy a mandar un mensaje. Y a él le tengo cariño", ha acabado respondiendo ante la insistencia de los colaboradores de Ya es mediodía.