"Perdonadme": José Mota se emociona en directo como nunca antes lo había hecho

José Mota se emociona en directo como nunca antes lo había hecho

El cómico protagoniza junto a su hijo de siete años el especial de Nochevieja de 2020

José Mota no ha podido contener la emoción en su visita a La hora de La 1, horas antes de que se estrene su nuevo especial de Nochevieja que lleva por título Adiós, dos mil vete (Cinema Paraeso). Será su programa "más emotivo" de Fin de Año puesto que participa su hijo José Sánchez Rivas, de tan solo siete años.

El cómico y el niño ejercen como hilo conductor y se pondrán en la piel de Alfredo y Totó, los protagonistas de Cinema paradiso, en el que un anciano que se dedica a proyectar películas le enseña cómo ir por la vida con bondad.

Al ver las imágenes del especial, Mota apenas ha podido articular palabra y ha estado a punto de llorar: "Perdonadme porque es que me... ¡Ay, en fin! Ha sido un regalo de arriba", ha dicho. "Ni de lejos tenía pensado que mi hijo estuviese en el especial porque tanto Patricia [su mujer] como yo no nos gusta, creemos que los niños deben estar en el cole, en su mundo".

"Pero no me digas por qué, canalicé la idea. Mi hijo es un canal afectivo absolutamente increíble y lo que yo quiero contar, lo quiero hacer con él. Terminamos de grabar estas escenas, Alfredo y Totó, y se José se puso a llorar. Ha sido tan hermoso y tan bonito. Es el regalo que jamás he tenido en mi carrera", ha rematado.

Así será el Especial Nochevieja de Mota: 'Adiós, dos mil vete'

El especial de José Mota, Adiós dos mil vete (Cinema Paraeso, abordará con humor la situación excepcional vivida en 2020, y rendirá un emotivo homenaje a las personas mayores. A ellas dedicará un musical basado en uno de los mayores éxitos de Billie Eilish.

El cine también estará presente, a través de una emotiva versión de Cinema Paradiso, donde un anciano proyeccionista enseñará a un niño a conducirse por la vida con cariño y respeto.

Asimismo, realizará su particular versión de los personajes del año, como fray Fernando Simonje que, junto al coro del Monasterio de Silos-pillan, interpretará una versión gregoriana de Resistiré del Dúo Dinámico.

Los espectadores asistirán al hilarante encuentro entre Miguel Bosé y Salvador Illa; y el cómico manchego encarnará también a personajes como Donald Trump, Florentino Pérez o la ministra de Hacienda María Jesús Montero.

El auge de la aplicación TikTok, las tribulaciones de Messi en el Barça o el teletrabajo son otros de los temas de un especial que contará con invitados como Eva Ugarte, Luis Cobos, Florentino Fernández o Santiago Segura.