Anabel Pantoja, ingresada de urgencia en el hospital: "Podrían intervenirla para desatascarla" Ecoteuve.es 11:49 - 31/12/2020 0 Comentarios

Definitivamente, 2020 no es el año de Anabel Pantoja. La colaboradora de Sálvame ha tenido que ingresar de urgencia en un hospital de Gran Canaria debido a problemas intestinales. La dolencia se une a la fractura de peroné al practicar surf.

Tal y como informó Carlota Corredera, la sobrina de la tonadillera lleva mucho tiempo sin poder ir al baño: "El médico le ha dicho que si en 72 horas no consigue vaciar de heces su organismo, tendrán que intervenirla para desatascarla".

Lea también: Jorge Javier 'dispara' contra el "cutre" de Miguel Bosé: "Ha sido muy violento verlo hacer esas idioteces"

Ingresa de urgencia a Anabel Pantoja: "Pantoatasco navideño"

Sus compañeros de programa fueron críticos con la imagen que la propia Anabel Pantoja publicó en Instagram, en la que aparecía una taza de váter y un laxante y que llevaba el siguiente título escatológico: "Panto - atasco navideño".

"¿Queréis que tratemos esto con respeto? Es ella la que se burla de todo", dijo Matamoros a lo que Kiko Hernández, que apareció en silla de ruedas por una lumbalgia, fue a la yugular de Anabel.

Lea también: "No le pega a usted": Ana Terradillos sonroja a Almeida en su última entrevista de 2020

"Ha estado dos meses que no ha venido por una pierna chunga y ahora, como no hace caca, otros dos meses. Hasta que se le quite el tapón. ¡Es que flipo!", dijo Hernández.