"No le pega a usted": Ana Terradillos sonroja a Almeida en su última entrevista de 2020 Ecoteuve.es 11:17 - 31/12/2020 0 Comentarios

La presentadora de Telecinco reprocha al alcalde de Madrid que no sepa cocinar

Almeida opina sobre el salto de Illa a Cataluña: "Naturalización de la mentira"

José Luis Martínez-Almeida ha demostrado su buen sentido del humor en la entrevista que ha concedido a El programa de Ana Rosa este jueves, la última de 2020. El alcalde de Madrid ha confesado a Ana Terradillos que es "más de pescado" para Nochevieja.

Sin embargo, el edil de la capital espera que le echen una mano para comprar la cena, "sobre todo para cocinarla". "Yo ni un huevo frito", ha dicho entre risas. "He de reconocer que junto al patinaje sobre de hielo, es de esas cosas que no tengo las mejores aptitudes"

Lea también: Iker Jiménez muestra la "dimensión real" de la pandemia en España: la imagen más sobrecogedora

Esto ha llevado a la presentadora a sacar los colores a Almeida: "Aprenda a cocinar algo: un huevo, un filete, no sé. No le pega a usted, que no sepa hacer un huevo en una sartén". "Hágame caso que llego a la tortilla francesa y con dificultad", ha espetado él.

El político del Partido Popular también ha provocado la risa a más de uno cuando ha recordado la imagen que "todavía me persigue". "Le pegué un balonazo a un pobre niño", ha reconocido Almeida garantizando que "juego mejor al fútbol que patino", en relación a la imagen viral con Andrea Levy.

La rotunda opinión de Almeida sobre el volantazo de Salvador Illa en 24 horas

Almeida más serio se ha puesto a la hora de valorar el salto de Salvador Illa, actual ministro de Sanidad, a la candidatura del PSC en Cataluña. "Naturalización de la mentira como forma de ejercicio de la política", ha asegurado rotundo.

Lea también: El volantazo de Salvador Illa en 24 horas: así negó en TVE que sería el candidato del PSC en las elecciones de Cataluña

El alcalde de Madrid cree que hay "dos opciones" de los motivos de esta polémica decisión: "Que Pedro Sánchez le considera prescindible como ministro de Sanidad en las puertas de la tercera ola y con el calendario de la vacunación o que los intereses del PSOE están por encima de los del Gobierno de España".