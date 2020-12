¿Por qué ha aparecido Kiko Hernández en silla de ruedas en 'Sálvame' este miércoles? Ecoteuve.es 30/12/2020 - 18:07 | 18:22 - 30/12/20 0 Comentarios

El colaborador del programa de Telecinco acude a trabajar pese al sufrir una lumbalgia

Los espectadores de Telecinco se han llevado un buen susto cuando, a media tarde de este miércoles, 30 de diciembre, ha irrumpido Kiko Hernández en Sálvame sentado en silla de ruedas. "¿Por qué ha venido a trabajar esta tarde el abuelo de Kiko?", ha dicho Carlota Corredera al verlo.

El colaborador del programa producido por La fábrica de la tele ha explicado que el dolor que lleva arrastrando los últimos días es por culpa de una "lumbalgia". "Sentado no me duele nada, pero me levanto y veo a San Pedro con el bastón", ha dicho Kiko.

Hernández ha asegurado que está siendo tratado por el médico de Mediaset. Además de facilitarle una silla de ruedas, Sálvame ha llevado a un fisioterapeuta para que le diera masajes en directo.

Por su parte, David Valldeperas ha querido agradecer públicamente el compromiso de Kiko de acudir a su puesto de trabajo tanto ayer martes como hoy miércoles.

En lugar de quedarse en casa recuperándose, Kiko atendió la petición de su jefe por varias informaciones que trataron. Al principio creía que le estaba soltando una "milonga" para conseguir el día libre, pero al verle se percató de lo "jodido" que en realidad estaba.