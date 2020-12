Vox llama "pintamonas" a Miki Núñez ('OT 2018') después de "cagarse" en sus votantes: "Así hago criba de idiotas" Ecoteuve.es 17:03 - 30/12/2020 2 Comentarios

El partido de Santiago Abascal responde a las declaraciones del cantante catalán

Miki Núñez ha sido protagonista de una de las últimas polémicas de 2020. El que fuera representante de España en Eurovisión ha cargado duramente contra Vox y sus votantes en plena promoción de su nuevo disco Iceberg que le ha llevado a ser tendencia en redes sociales.

"El otro día me cagué fuertemente en Vox y lo dije públicamente", empieza diciendo en declaraciones a Papel. "Me han dejado de seguir muchísimas personas por ello. Si sigues lo que proclama Vox, no puedo hablar catalán ni puedo estar a favor de la homosexualidad".

Lea también: "Ahora es muy fácil": Pablo Iglesias confiesa a Cintora el "principal lastre" del Gobierno durante la pandemia

Miki pide a "esas personas que no vengan nunca más a mi concierto, porque va a haber música en catalán y música reivindicativa. Así que, obviamente, no sé qué coño haces escuchándome entonces".

El concursante de OT 2018 termina durísimo en relación al partido que lidera Santiago Abascal: "Ni me parece mal, para hacer un cribaje de gente idiota en mis conciertos. Si eres de Vox no me vas a escuchar, porque me he cagado en vosotros 50.000 veces y me parece de puta madre".

Miki Núñez se "caga fuertemente en Vox" y sus votantes: "Así hago criba de idiotas en mis conciertos"

Las incendiarias declaraciones de Miki ha hecho que Vox respondiera desde su cuenta oficial en Twitter: "A ver, pintamonas, que quedaste de los últimos en Eurovisión. Para ti cantar y no cagarla ya es un esfuerzo". El mensaje de la formación hace referencia al 22ª puesto (de 26) del catalán con La venda en Tel Aviv en 2019

Lea también: El volantazo de Salvador Illa en 24 horas: así negó en TVE que sería el candidato del PSC en las elecciones de Cataluña

Macarena Olona, portavoz de Vox en el Congreso, también se ha mofado del artista: "Miki toca la flauta. Y también dicen que es cantante. Que os veo despistados preguntando quién es".