La cita más sexual de 'First Dates': "¿Ves porno? ¿A ti te gusta más comer o lo otro?" Ecoteuve.es 30/12/2020 - 13:18 0 Comentarios

Arnau y Ana protagonizan una picante cita en los especiales de Navidad del programa

Ana y Arnau protagonizaron una de las citas más calientes que se recuerdan en First Dates. La joven no se cortó en en preguntar de forma directa acerca los gustos sexuales de su compañero de velada en una nueva estrega especial de Navidad del programa de Carlos Sobera en Cuatro.

"¿A ti te gusta ver porno?", soltó Ana a este especialista capital de 32 años, que contestó como pudo: "Yo veo porno, sí, como cualquier persona, como el 90% de la población". "Bueno, más los hombres, es algo más de tíos. A mí lo que me gustan son los relatos eróticos, es que a mí en vídeo...", añadió ella, inspectora de trabajo.

La pregunta más picante de Ana a Arnau en 'First Dates': "¿Te gusta más comer o lo otro"

Este contexto hizo que Arnau confundiera el significado de una nueva pregunta de Ana: "¿A ti te gusta más comer o lo otro?". Ella se refería a si prefería el sexo o deleitarse con un buen menú en un restaurante, pero él creyó que ella quería saber si era más de recibir o dar sexo oral.

"Que me hagan una buena mamada me encanta, pero comer yo no me gusta especialmente", respondió Arnau a lo que Ana tuvo que aclarar que su pregunta no iba por el tema sexual. "Yo prefiero el sexo a comer", dijo el barcelonés a lo que ella puntualizó: "Yo prefiero comer".

Aunque Arnau sí pidió una segunda cita -"es una persona que pregunta lo que se le pasa por la cabeza, quizá yo estaba un poco más cortado que ella y me ha expandido", dijo él"-, Ana no quiso.