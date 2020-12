Encuentran inconsciente a Aramís Fuster tras sufrir un coma diabético: "Mi vida llega a su fin" Ecoteuve.es 30/12/2020 - 13:00 0 Comentarios

La vidente se recupera en su casa tras sufrir un grave problema de salud

Tras vivir un gran desprecio en directo por parte de Rafael Amargo, María Patiño se hizo eco este martes en Socialité de una terrible noticia que pudo acabar en tragedia. La presentadora informó a los espectadores de que una persona muy famosa había sufrido un problema muy grave de salud que casi le cuesta la vida.

Patiño dio entonces paso a Aramís Fuster, quién ha confesado que se encuentra recuperándose en casa después de haber sufrido un coma diabético que pudo acabar de la peor manera. La vidente explicó que todo sucedió tras desmayarse y caerse al suelo de su casa, donde se encontraba completamente sola.

"No sé cuanto tiempo estuve inconsciente", declaró antes de explicar que fue un amigo el que intuyendo que le pasaba algo, entró en el domicilio y le "salvó la vida". "Es una sensación difícil de explicar, porque si te quedas en coma dejas de sentir... Tuve como un dejà vû", ha relatado la exconcursante de Gran Hermano VIP 6.

Aramís Fuster, abatida tras sufrir un coma diabético: "Mi destino está marcado"

Aramís Fuster se encuentra ya en su hogar, recuperándose del coma y de las secuelas que le han podido quedar. "No me encuentro muy bien, estoy confusa, te queda un dolor de cabeza muy fuerte", ha asegurado. "Mi vida está llegando a su fin. Mi destino está marcado y cuando sea yo no me voy a oponer", ha anunciado entre lágrimas ante de señalar que "el último aliento de su vida" será para pensar en sus hijos, con los que no se habla desde años.

La adivina ha asegurado que durante el rato que estuvo sin consciencia, sintió la visita de su madre, fallecida en 2011. Sin embargo, Fuster explicó que esta solo la miraba y no le dijo nada, ya que no tenía "nada que contarme". Finalmente, se despidió de los espectadores con un consejo: "Que sean felices, que se respeten, porque la vida es muy corta y cuando te das cuenta ha pasado y sientes que te han quedado tantas cosas por hacer", ha declarado muy emocionada.