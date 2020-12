TVE cumple el deseo de Anne Igartiburu y la devuelve al 'prime time' de La 1 con 'Dos parejas y un destino' Ecoteuve.es 30/12/2020 - 11:54 0 Comentarios

La presentadora, protagonista de un nuevo formato con Flo, Gonzalo Miró y María del Monte

Poco a poco, las principales cadenas de televisión van descubriendo las bazas con las que afrontarán el comienzo del año 2021. Y mientras que Telecinco ha anunciado en bloque las series y programas (sin rastro de Gran Hermano) que llegarán tras la Navidad, Televisión Española va desvelando sus cartas a cuentagotas.

Este martes, la cadena pública lanzaba la promo de un nuevo programa que se estrenará previsiblemente a comienzos del mes de enero. Su nombre es Dos parejas y un destino y tendrá a María del Monte, Florentino Fernández, Gonzalo Miró y Anne Igartiburu como protagonistas.

La nueva apuesta de TVE ha sido encargada a Proamagna, la productora del Mi casa es la tuya de Bertín Osborne en Telecinco, que nació años antes en TVE bajo el título En la tuya o en la mía. De momento, se conocen pocos datos de este nuevo formato, que parece mantener el espíritu de Donde viajan dos y que buscará reunir a sus protagonistas con otros invitados famosos o amigos.

TVE cumple el deseo de Anne Igartiburu y la devuelve al prime time de La 1

De este modo, Televisión Española cumple el deseo de Anne Igartiburu de "hacer más cosas" en la cadena pública después de muchos años limitada a conducir Corazón en las mañanas de La 1. "Cuando ha habido programas importantes en la casa, me he dejado caer... Pero creo que saben que estoy bien en Corazón, en un horario cómodo...", declaró hace un año la presentadora en palabras a ECOTEUVE.ES.

"Hacer programas cercanos en los que puedas trabajar las emociones de las personas, acompañarles en la toma de decisiones importantes... Ahora tengo 50 años y lo veo con otra visión que con los 25 que llegué a la casa", explica la presentadora, que está a punto de cumplir un cuarto de siglo trabajando en TVE (El Imperdible, en La 2, fue su debut).

"Un prime time o cosas puntales en las que que pueda desarrollar algo más que una entradilla de 20 segundos, que está bien, no me quejo, porque tenemos buena audiencia y estoy en La 1, pero me apetece", sentenció en una petición que, un año después, TVE parece haber atendido.