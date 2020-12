La bronca de Pepe Rodríguez a Javier en 'MasterChef Junior': "Nadie me había faltado el respeto en ocho años" Ecoteuve.es 11:52 - 30/12/2020 0 Comentarios

La actitud del joven aspirante en la prueba de exteriores desesperó al juez

La entrega que emitió TVE este martes de Masterchef Junior 8 dejó a cuatro aspirantes en el camino: las gemelas Gina y Nina; Inés y Luna. Antes, los jueces del talent culinario sudaron la gota gorda en la prueba de exteriores celebrada en L´Alquería, las instalaciones de la cantera del Valencia Basket.

La actitud de Javier en cocinas desesperó por completo a Pepe Rodríguez. El pequeño de ocho año no solo discutió con Anthony, que ejerció como capitán de los dos equipos, sino que además de entorpecer el trabajo de sus compañeros de equipo, vaciló al chef del Bohío.

"Aquí mando yo, ¿te queda claro?", dijo Pepe primero para después soltar una buena regañina: "No estás haciendo nada. Ya está bien, Javier. Te voy a decir una cosa: que vayamos a hacer las cosas y no nos salga bien, es posible. Nos pasa a todos los cocineros, pero ponemos toda la voluntad, las ganas y nos esforzamos por los clientes y por el respeto a los compañeros".

"Pero no hacer nada, tocar las narices y 'pinchar' a todos los compañeros no es el camino", continuó diciendo. "Y ahí ya me enfado y me mosqueo. Ahí, a mí no me tienes. Estás haciendo más cosas para fastidiar que para ayudar".

Si es que @javiermcj8 lo que quiere es jugar con sus amigos #MCJunior pic.twitter.com/ihmp0CMI6X — MasterChef (@MasterChef_es) December 29, 2020

Javier pidió "perdón" tras la bronca de Pepe Rodríguez en 'MasterChef Junior'

Las travesuras de Javier tuvieron consecuencias en la valoración de los jueces. "Nunca, en ocho años, ningún Junior me ha faltado el respeto", sentenció Pepe a lo que el crío pidió "perdón". "Mi mala actitud es culpa de Anthony, el Antonio este que no soporta nadie", intentó justificarse.

Pese a que su equipo, el rojo, ganó la prueba y todos sus integrantes sumaron seis puntos, los jueces decidieron castigar a Javier concediéndole solo tres. La misma sanción disciplinaria tuvo Anthony.