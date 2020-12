La impagable reacción de María Patiño al desprecio que le hizo en directo Rafael Amargo: "Me va a dejar sin amigos" Ecoteuve.es 30/12/2020 - 9:58 0 Comentarios

La presentadora de Telecinco asume con humor la espantada del bailarín

Telecinco emitió este martes una nueva entrega nocturna de Socialité con María Patiño analizando algunos de los momentos más destacados de la actualidad rosa del país. El programa volvió a tratar la polémica con Rafael Amargo, ya que esta semana debutaba Blanca Romero en el espectáculo teatral del coreógrafo tras su detención por presunto tráfico de drogas y organización criminal.

Una reportera del espacio de Mediaset, junto a otros medios, aguardaba a las puertas del Teatro de La Latina para hablar con el andaluz a su salida de la función. En un momento dado de la noche, Patiño interrumpió el transcurso del programa para conectar en directo con su compañera, que intentaría conseguir algunas declaraciones por parte de Amargo.

"Rafael, estamos en directo en Socialité", le informaba la periodista. "Ah, con mi amiga", dijo irónico el bailarín, que hacía referencia así a la presentadora del programa. "¿Nos puedes contar cómo ha ido la función?", le preguntó la reportera antes de que Amargo le respondiera con un feo desplante. "Yo se lo voy a contar a estos [señalando al resto de micrófonos]. A esta mujer le voy a decir que lo siento mucho...", dijo mientras Antonio Canales salía a su rescate.

El feo gesto de Rafael Amargo con María Patiño: "Ella no es la protagonista"

"¿Pero qué te pasa con María Patiño?", se interesó la periodista. "Nos vamos a tomar algo, los quiero mucho", contestó el bailarín mientras intentaba alejarse. "Con lo que os tenéis que quedar es que, como están las cosas, estamos dando de comer a muchos artistas. Vosotros sois profesionales en lo vuestro y os he dicho que siempre os atiendo porque todos mis primos y hermanos trabajan en este medio", declaró el artista.

"Pero a María Patiño no la quieres atender...", se quejó la reportera de Telecinco. "Es que ella no es la protagonista de este evento", le soltó Rafael Amargo antes de abandonar definitivamente el lugar. "María, no se ha querido pronunciar, no sabemos qué le pasa contigo", dijo a cámara la periodista mientras Patiño reaccionaba al momento con humor.

"A mí este programa me va a dejar completamente sin amigos, te lo digo de verdad", dijo con sorna la presentadora, que en los últimos días también se ha enfrentado a su compañero de Sálvame Antonio David Flores por dar voz a una de sus supuestas amantes.