Nuria Marín para los pies a Antonio David Flores tras cuestionar la profesionalidad de María Patiño: "Me molesta" Ecoteuve.es 29/12/2020 - 17:58 0 Comentarios

La presentadora de 'Sálvame' saca las garras por la conductora de 'Socialité'

Antonio David Flores ha reaparecido este martes en el plató de Sálvame, un día después de que María Patiño entrevistase en Socialité a la mujer que dice haber sido la amante del tertuliano durante los últimos quince años. El colaborador se ha mostrado muy enfadado con la cadena, productora y compañera por haberle metido en este problema.

El ex de Rocío Carrasco aseguró que no se perdió la entrevista y confesó que se sentía "molesto y dolido", motivo por el que lanzó varios dardos hacia el espacio que presenta María Patiño.

Lea también: "No estuve a la altura": el motivo por el que María Patiño pidió disculpas a María del Monte en 'La última cena'

"En primer lugar quiero felicitar a los compañeros de Socialité por la audiencia que tuvieron ayer (...) No sé si a mi costa pero yo era parte protagonista. (...) Hubo un testimonio en prime time de una supuesta amante mía. Yo sinceramente si la televisión se trata de entretenimiento anoche me quedé pegado a la pantalla esperando algo que después no sucedió", se quejó.

Nuría Marín da un zasca a Antonio David Flores por criticar a Socialité

"Estoy molesto. Dolido con el mundo porque al final parece ser que cualquier persona puede llamar por teléfono a quien sea, a una redacción o a un teléfono de aludidos y sin tener un testimonio bien atado se puede emitir", añadía, poniendo en cuestión la profesionalidad de Patiño y el resto de redactores de su programa.

Lea también: Rafael Amargo 'dispara' de nuevo contra María Patiño: "No tiene ninguna credibilidad, ni carisma para presentar"

En ese momento, Nuria Marín decidió pararle los pies a Flores, lamentando que estuviera intentando echar tierra sobre sus compañeros. "Creo que cuestionas un trabajo y me molesta. Se contrastan las informaciones y además ayer se emitieron las cámaras bajas a esta presunta amante con unas declaraciones que no digo que sean verdad pero que sí hizo. Creo recordar que María Patiño le apretó mucho las tuercas y en cierto modo estaba intentando buscar la verdad", defendió Marín antes de que Lydia le advirtiera de que Antonio David le tiene "en su lista negra" de presentadores. "Estáis Jorge Javier, Carlota Corredera y tú", señaló.