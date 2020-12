Joaquín Prat se emociona en directo por el increíble gesto de un mileurista en plena pandemia: "Sin palabras" Ecoteuve.es 29/12/2020 - 13:50 0 Comentarios

José Ángel Perona invierte su paga extra en dar de comer a los más necesitados

Joaquín Prat no pudo contener la emoción al entrevistar a José Ángel Perona, un mileurista de Tomelloso, uno de los municipios más castigados de España por la primera ola de la pandemia, al regalar su paga extra a sus vecinos para que puedan comer: "Merece la pena conocer su historia".

"Lo he hecho muy a gusto, como siempre", aseguró este hombre al empezar su conexión con Cuatro al día. "Estoy muy nervioso porque yo no quería publicidad. No paran de llamarme radios y periódicos. No lo veo una cosa fuera de sí, ¿sabes?".

Prat contó que José Ángel, controlador de la ORA de Tomelloso, consensuó con su mujer la decisión de destinar los 800 euros de la extra a pagar 110 comidas preparadas por el restaurante Quinto Pecado a aquellos que peor lo estaban pasando en esta crisis, y tras ponerse en contacto con Cruz Roja.

Joaquín Prat se queda "sin palabras" ante el solidario gesto de un vecino de Tomelloso

Este padre de dos hijos menores contó que su el jefe de su empresa iba a dar otros 800 euros al establecimiento de Tomelloso para repartir otras tantas comidas. "Eso lo merece todo".

"Ante gestos así, yo me quedo sin palabras", dijo Joaquín Prat aplaudiendo la solidaridad de José Ángel. "Hace falta mucha gente como tú". "Si esto es noticia, mal vamos. Si dar 800 euros y es noticia nacional, vamos muy mal. ¿Quién no puede dar cinco euros al mes? Si todo el mundo ayudase con lo que puede no estaríamos tan mal", remató él.