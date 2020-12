Mediaset elimina 'Gran Hermano' de sus planes para 2021: todos las series y programas que llegarán a Cuatro y Telecinco Ecoteuve.es 29/12/2020 - 13:10 0 Comentarios

La cadena 'borra' el reality de convivencia y confirma 'La Casa Fuerte 3'

Apenas quedan tres días para que este histórico año llegue a su fin. Sin embargo, hace tiempo que las principales cadenas de televisión comenzaron a trabajar en la parrilla para el arranque del 2021. Mediaset ha lanzado ya una promo en la que avanza todas las bazas de Cuatro y Telecinco que comenzarán a llegar a partir del próximo mes de enero.

La sorpresa para los espectadores del grupo ha llegado cuando el anuncio llega a su fin sin rastro alguno de Gran Hermano. Hace poco más de un mes, Manuel Villanueva, director de Contenidos de Mediaset, confirmaba que GH "volverá el año que viene". El responsable desvelaba la existencia de conversaciones para recuperar el reality, pero reconocía que "no puedo decir a qué altura del año volverá".

"Todavía no hemos pensado con qué versión del reality volveremos. Seguramente, será una edición con conocidos, ya veremos si GH VIP o GH DÚO. Acabamos de comenzar las conversaciones y lo que sabemos ya es que volverá", explicó Villanueva, recordando "la gran incertidumbre" que vivimos a raíz de la pandemia del coronavirus.

Ahora, con el lanzamiento de la promo, Mediaset vuelve a dejar en el aire la vuelta de Gran Hermano, que podría verse en peligro por el llamado 'Caso Carlota', el presunto abuso sexual de José María a Carlota Prado hace tres años en la casa de GH Revolution. El caso se encuentra pendiente de juicio en una cita que se preveía para el mes de abril de este 2020. Sin embargo, el proceso se ha paralizado, posiblemente por la crisis del coronavirus, por lo que podría resolverse a lo largo de los próximos meses. Por este motivo, Mediaset podría haberse dejado a GH en el tintero y no confirmar su regreso a la parrilla hasta que la situación judicial entre José María y Carlota Prado se haya resuelto.

Las bazas de Cuatro y Telecinco para 2021: Mediaset confirma La Casa Fuerte 3

En la promo lanzada por Mediaset, de un minuto y medio de duración, el grupo de Fuencarral desvela sus principales apuestas para Cuatro y Telecinco del año que está a punto de comenzar. Entre ellas, se encuentra la nuevas ediciones de Supervivientes, Got Talent y La Isla de las Tentaciones. Además, confirma la tercera entrega de La Casa Fuerte, el reality 'low cost' que improvisó Mediaset tras la desescalada.

Telecinco emitirá nuevas entregas de Mi casa es la tuya, así como Informe Covid, el nuevo espacio de Iker Jiménez para hablar exclusivamente de la pandemia del coronavirus. En materia de ficción, Telecinco estrenará las series Desaparecidos y Caronte y la segunda temporada de El Pueblo, las tres disponibles desde hace algunos meses en Amazon Prime Video.

Además, Mediaset seguirá contando con sus formatos diarios habituales: El Programa de AR, Ya es mediodía, Viva la vida, Sálvame, Socialité e Informativos Telecinco. Por su parte, en Cuatro continuarán First Dates, First Dates Crucero, MyHyV, Volando voy, Viajeros Cuatro, Cuatro al Día, Todo es mentira y Deportes Cuatro. Cuatro emitirá además la segunda temporada de The Good Doctor. A todo ello, se le sumará el próximo mes de junio la Eurocopa de Fútbol aplazada en 2020 por el coronavirus.