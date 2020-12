César Carballo resuelve todas las dudas sobre las vacunas: "La española será el final de la pandemia" Ecoteuve.es 29/12/2020 - 13:05 1 Comentario

El popular médico aclara los interrogantes de los espectadores de Telecinco

"Hasta ahora los efectos son leves: cefalea, astenia, dolor en la zona del pinchazo"

"La inmunidad que deja la vacuna va a ser más fuerte que la que deja de manera de natural"

César Carballo ha resuelto las dudas más recurrente de los espectadores sobre la vacuna de Pfizer contra el coronavirus este martes en El programa de Ana Rosa, después de que España iniciara en una residencia de Guadalajara la primera fase de vacunación.

El médico de urgencias del hospital Ramón y Cajal, que se ha hecho muy popular en televisión gracias a Iker Jiménez y La Sexta Noche, ha mostrado su preocupación ante el repunte de casos que está habiendo en los últimos días debido a los reencuentros familiares y de amigos.

Lea también: El doctor César Carballo lanza una alerta a los españoles desde 'La Sexta Noche': "Explosión pandémica"

Una vez que el espacio de Telecinco ha mostrado cómo el porcentaje de escépticos con la vacuna ha ido decreciendo con el paso de los meses, César Carballo se ha metido en faena al responder las preguntas de la audiencia.

¿Qué pasa si no me pongo la vacuna contra el coronavirus?

En primer lugar, un ciudadanos ha lanzado una cuestión muy repetida: "¿Qué pasa si uno no se quiere vacunar? ¿Qué consecuencias tendría?". "No va a ser punitivo, todas las vacunas en este país no son obligatorias [como ocurre con la gripe], pero el que no se vacune no estará protegido. Vamos a ver si se hace un carnet de inmunidad que para los sanitarios va a ser muy importante saberlo", ha respondido el doctor.

¿Cuáles son los efectos secundarios de la vacuna contra el coronavirus?

Otra de los miedos que tienen los ciudadanos, y más aun tras saberse de algunas reacciones graves en pacientes alérgicos, es si la vacuna podría ocasionar efectos secundarios. Así ha contestado Carballo: "Hasta ahora los efectos sistémicos que se sabe son leves: cefalea, astenia, dolor en la zona del pinchazo, pero con los datos que tenemos ahora el riesgo-beneficio es mucho mayor hacia el beneficio que hacia el riesgos. Las vacunas son seguras y hay que vacunarse".

Lea también: César Carballo alerta en 'La Sexta Noche': "Dentro de cinco o diez años vendrá otra pandemia peor"

¿Puedo contagiar estando vacunado? ¿Cuánto durará la inmunidad?

A continuación, un hombre ha querido si saber si una persona que esté vacunada puede seguir contagiando. "Efectivamente, te puedes contagiar, pero la enfermedad que vas a pasar puede ser mucho más leve. Al poder contagiarte, puedes contagiar a otros", ha dicho Carballo, que espera a "la vacuna española, la de Enjuanes, que si que parece que es esterilizante y, probablemente, sea el final de la pandemia".

Si he pasado el coronavirus, ¿debo vacunarme? ¿Cuánto tiempo me protegerá la vacuna?

¿Qué ocurre en el caso de que uno ya haya pasado la Covid? ¿Debe vacunarse? "Sí, va a haber que vacunarse, la inmunidad que deja la vacuna va a ser más fuerte que la que deja de manera de natural", ha contestado rotundo añadiendo que "la tasa de inmunidad de estas vacunas es altísima, pero de momento no sabemos cuánto va a durar".

Lea también: El doctor César Carballo explota y atiza a Salvador Illa y Fernando Simón en 'La Sexta Noche'