El aviso de una soltera de 'First Dates': "Vengo del gremio de la medicina, la tasa de cuernos es muy alta" Ecoteuve.es 29/12/2020 - 12:32 0 Comentarios

Blanca, una cirujana maxilofacial de 28 años, conquista a Héctor: "Me lo como"

First Dates recibió a Blanca y a Héctor, dos jóvenes que se gustaron tanto durante su velada que aceptaron el reto de acudir a La otra cita, la ocasión perfecta para conocerse mejor y sin ningún tipo de tapujos. Pero antes, ella dio varias frases para el recuerdo.

"Vengo del gremio de la medicina donde la tasa de cuernos es muy alta", soltó nada más llegar Blanca, de 28 años, a Carlos Sobera especificando que trabaja como "cirujana maxilofacial en el hospital Ramón y Cajal". "¿Te han dicho que te pareces a Brooke Shields?", espetó él.

Lea también: Isabel Pantoja negocia una entrevista en televisión: ¿el primer 'bombazo' de Telecinco en 2021?

"Llevo sin parejas más de tres años y soy fiel hasta a los rollos, nunca estoy con dos a la vez, pero es que me duran dos semanas", llegó a decir también en la primera cita. Por su parte, Héctor afirmó que "siempre voy a creer en el amor. He sido así desde niño y lo seré hasta que me muera, por muchos palos que me lleve".

Blanca, en 'First Dates': "Me como a Héctor en todos los aspectos, dentro y fuera de la cama"

Y como hemos contado Blanca y Héctor se gustaron mucho. "Me da un poco la impresión de que me lo como en todos los aspectos, dentro y fuera de la cama. Pero a lo mejor me sorprende...", admitió ella.

Lea también: La emocionante sorpresa en 'First Dates' a la enfermera que montó una biblioteca en IFEMA

Finalmente, se dieron el sí para una segunda cita. "Me ha parecido una chica espectacular y muy interesante", dijo el gijonés a lo que ella asintió: "Creo que es un chico que tiene mucha presencia, eres elegante, majo, estás siempre sonriendo... y el hecho de que estés divorciado y tengas un hijo me parece un punto muy importante. Eres maduro a otro nivel".