Las graves amenazas que ha recibido Iker Jiménez: "Me dicen que apareceré en una cuneta" Ecoteuve.es 29/12/2020 - 11:04 0 Comentarios

El presentador de Mediaset responde a los terribles ataques que sufre

Iker Jiménez ha cobrado a lo largo de los últimos meses una gran notoriedad al dejar a un lado el misterio para adentrarse en todo lo que envuelve a la pandemia del coronavirus y elucubrar con todas las teorías e hipótesis sobre el origen de la pandemia que ha paralizado en 2020 a todo el planeta.

El periodista, cuyo Cuarto Milenio fue suspendido por Mediaset durante el confinamiento -como ocurriera con otros tantos programas de la parrilla-, se lanzó a Youtube, donde poco a poco fue ganando adeptos entre una población ávida de encontrar respuestas a lo que estaba sucediendo.

Lea también: "¡Me parece demencial!": Iker Jiménez estalla por la última (y polémica) decisión de Ayuso

La repercusión de Jiménez fue cada vez mayor y Mediaset le dio un nuevo programa en el prime time de Telecinco llamado Informe Covid, una extensión de su formato original en Cuatro con contenidos centrados en la pandemia. El grupo de Fuencarral aprovechó el tirón del vasco, que logró arrastrar a la televisión a la mayor parte de sus seguidores y convertir Informe Covid en un éxito de audiencia.

Iker Jiménez denuncia los ataques que recibe en redes: "Espero que la sangre no llegue al río"

Sin embargo, no todo es positivo para Iker Jiménez, ya que, tal y como él mismo ha denunciado, su influencia le ha hecho ganarse algunos enemigos. En las últimas horas, el presentador de Cuatro y Telecinco ha publicado un tuit en el que recoge algunas de las graves amenazas que recibe a diario por lo que cuenta en televisión.

Lea también: "¿Exactamente a qué esperamos?": la reacción de Iker Jiménez ante la nueva cepa del coronavirus que llega de Reino Unido

Tras la emisión del último Cuarto Milenio, el pasado domingo 27 de diciembre, Jiménez lanzó un breve comunicado para asegurar que había sido "un programa complicado". "Lo hicimos lo mejor que pudimos. Bajo la máxima de tocar todos los temas interesantes. Incluso los que parecen intocables", dijo en referencia a temas como el Caso Alcàsser o el asesinato a los marqueses de Urquijo.

"A todos los que de buena voluntad me dicen que 'no toque ciertos temas' que no se preocupen. Estoy para preguntarme por todo con libertad", empezó afirmando el periodista. "A los que me dicen que 'apareceré en una cuneta', pues sinceramente espero que no llegue la sangre al río", zanjó con cierto humor el vasco, respondiendo a los que creen que hablar de temas escabrosos como los mencionados asesinatos puede traerle represalias.