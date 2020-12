"¡Deja de parecer una estúpida ignorante!": Pilar Rahola revienta contra Verónica Forqué por sus críticas al independentismo Ecoteuve.es 29/12/2020 - 10:34 2 Comentarios

La catalana dispara conta la actriz después de su entrevista en el 'Deluxe'

Verónica Forqué se sentó el pasado sábado en el Deluxe, donde habló largo y tendido con Jorge Javier Vázquez y sus colaboradores sobre el complicado momento que atraviesa España tras la dura crisis desatada por la pandemia del coronavirus. Durante la charla, la actriz aprovechó para lanzar varias críticas contra los nacionalismos.

"Los nacionalismos son reaccionarios al cien por cien. No hay nacionalismo progresista. El nacionalismo tiende a encerrarse. Lo nuestro, los que somos aquí. Eso es una mierda. El nacionalismo es reaccionario. Estamos para abrir fronteras", empezó diciendo.

Habla catalán si te da la gana, pero habla un buen español también. Conozco mucha gente joven catalana que no sabe hablar español. No saben hablar porque no les han enseñado. Esto me parece un atraco", lamentó la invitada, que se definió como "roja y republicana".

Rahola atiza a Verónica Forqué: "Parece militante de Vox"

Pues bien, las palabras de Forqué han irritado a un sector del independentismo catalán. Especialmente a Pilar Rahola, que no ha dudado en responder a la actriz a través de un vídeo que se ha difundido con fuerza en redes sociales. En él, la periodista ataca con dureza a Forqué, a la que llega a calificar como una "estúpida ignorante"

"Hola, Verónica Forqué. Saludos desde Cataluña. Mira, una puede ser una roja de manual, roja pata negra y cuando hablo del tema de Cataluña y el catalán le sale la patita reaccionaria. Podrías, por favor dejar de parecer una estúpida ignorante. Ya está bien. Qué es eso de que si quieren hablar catalán que lo hablen, como si fuese una cosa o una manía que nos da por aquí. Ya está bien de esa progresía reaccionaria que cuando habla de Cataluña parece militante de Vox", arrancó 'atizando' la catalana.

"Ya está bien de imbecilidades. Las personas inteligentes, y tú lo eres, cuando hablan de Cataluña se vuelven imbéciles. Pero, por favor, dejarnos de una vez en paz. Hartos nos tenéis los progres de manual rojo y republicano cuando no os convertís en auténticos militantes de Vox. ¡Anda ya! Saludos desde Cataluña", concluye enfadada Rahola.