El emotivo mensaje de Carlota Corredera: "Me gustaría muchísimo ser la nieta de Araceli Hidalgo"

La presentadora de 'Sálvame' saluda a la primera vacunada contra la Covid en España

Carlota Corredera ha querido mandar un afectuoso mensaje a Araceli Hidalgo, la primera española en recibir la vacuna contra el coronavirus. Con esta mujer de 96 años que reside en un centro público de la tercera edad en Guadalajara se inició la vacunación en nuestro país.

"Yo no tengo abuelas vivas, pero desde ayer, me gustaría muchísimo ser la nieta de Araceli Hidalgo", ha dicho la presentadora de Sálvame después de que David Valldeperas mandara un saludo a su madre, tras unas semanas algo pachucha.

Corredera, además, ha afirmado que Araceli es fiel seguidora del programa: "Me ha soplado la compañera de informativos Ángeles Blanco que lo que más le gusta a Araceli Hidalgo de 96 años es ver Sálvame".

Araceli Hidalgo, primera vacunada contra la Covid en España, es fan de 'Sálvame'

"¿Y sabes qué te digo? Que me hace muy feliz saber eso porque me has dado una alegría enorme, ayer te hubiese dado un achuchón si hubiese podido porque es que ¡te como!", ha continuado diciendo Carlota.

"Le ponían la vacuna y decía 'gracias a Dios, gracias a Dios' decía. Bueno, gracias a la ciencia, pero bueno es su manera de hablar", ha rematado mandando un "beso" a las personas que están en las residencias. "Ya empezamos a ver la luz al final del túnel".