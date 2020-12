Asraf se derrumba por su enfermedad: rompe a llorar en 'La Casa Fuerte' por los que dudan de su estado de salud Ecoteuve.es 28/12/2020 - 14:13 1 Comentario

El marroquí, acusado de inventarse o exagerar la afección que padece

Telecinco reunió este domingo a todas las parejas de concursantes que han formado parte de la segunda edición de La Casa Fuerte para que saldaran todas las cuentas pendientes que quedaron entre ellos. El programa, que sacó a la luz el desnudo integral de Sandra Pica, vivió también un momento de tensión que acabó con Asraf totalmente derrumbado ante las cámaras de Mediaset.

El marroquí ha tenido que enfrentarse de nuevo a su enfermedad, ya que Jorge Javier dio paso a unas imágenes del momento en el que Beno informaba a sus compañeros sobre su estado de salud. El novio de Isa Pantoja no ha podido evitar derrumbarse al explicar lo que muchos han dicho tras salir a la luz su secreto.

Lea también: El duro reproche de Asraf Beno a Ana Rosa Quintana en 'La casa fuerte': "Que aprenda ella primero"

Asraf llegó a contar a Tom y a Sandra que, en el momento del diagnóstico, el médico le dijo que le quedaban apenas "seis meses de vida" debido a una grave afección que afectaba a sus pulmones. Tras la emisión del vídeo, Beno rompió a llorar al recordar que muchas personas no se han creído que realmente sufra tal enfermedad.

Asraf, hundido en La Casa Fuerte por miedo a su enfermedad

El modelo ha asegurado que todavía tiene mucho miedo, ya que le quedan muchas pruebas por hacerse y está a la espera de un nuevo diagnóstico. Asraf ha señalado que esta incertidumbre y el golpe que se llevó al recibir la noticia le ha afectado a su caracter. "Estaba muy mal, pero bueno. No quiero hacer aquí nada que luego me critican y no me creen", empezó quejándose con la voz entrecortada antes de derrumbarse en directo. "Se ha llegado hasta a dudar de si estoy enfermo de verdad, si iba a contar un cuento...", declaró mientras sus compañeros trataban de animarle.

Lea también: Samira y Pavón, pillados: han tenido sexo en 'La casa fuerte'

"Sumas todo esto con lo que ha pasado fuera y de que ponen en duda una enfermedad, y es cuando dices que hasta que punto va a llegar esto", apuntó por su parte Isa Pantoja mientras su novio trataba de recomponerse. "Me duele, tampoco llevo chaleco antibalas ni nada, me hace daño. He ido a un programa a expresar lo que tengo y lo que no, y estos comentarios de '¡qué falso! ¡qué mentiroso! ¿cómo se puede jugar con esas cosas?", se preguntó Beno, que deseó que "ojalá estuviera de puta madre".