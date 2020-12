Torito se rompe al volver a hablar de su enfermedad crónica: "He visto la muerte en cada esquina" Ecoteuve.es 28/12/2020 - 12:51 0 Comentarios

El colaborador asegura que ha engordado por culpa del cambio de la medicación

Torito hizo un emotivo discurso en el último programa de Viva la vida de 2020 este domingo. En primer lugar, el colaborador de Emma García quiso agradecer a la dirección del espacio por haber apostado por la sección que presenta en el espacio: "Entretener en tiempos de pandemia es súper difícil".

Después de reconocer que se da "pena" al verse en Twitter, Torito se puso más serio al asegurar que este año ha sido "súper complicado para mí": "Yo empecé 2020 en Portugal con mi marido y mi hijo; brindé porque quería pasar más tiempo con él".

"Para los que somos enfermos crónicos hemos visto la muerte en cada esquina. Ha sido muy difícil esto", dijo acto seguido con la voz entrecortada añadiendo que él es uno de los primeros en poderse vacunar contra el coronavirus. "Espero que después de las residencias me toque a mí".

Torito se rompe al volver hablar de su enfermedad: "Me cambiaron la medicación"

Poco a poco, Torito fue rompiéndose e insistiendo en que 2020 no se lo puso nada fácil: "Empecé el año que me cambiaron la medicación y por culpa de eso he engordado mucho porque me ha sentado un poco mal pero esto sano, estoy con vosotros y os quiero un montón".

En verano, el popular rostro de Telecinco hizo público que era "enfermo crónico de una de las enfermedades más letales del mundo". Torito dejó sin palabras a la propia Emma y añadió que lo contaba "para que sepáis que todos tenemos nuestras mierdas en casa que no contamos".