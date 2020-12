Naida Abanovich se corona como la ganadora de la segunda edición de 'La Voz Senior' 11:19 - 28/12/2020 0 Comentarios

La artista bielorrusa sucede a Helena Bianco en el 'talent' musical de Antena 3

La final de la segunda edición de La Voz Senior coronó anoche a Naida Abanovich, del equipo de Bustamante, como la voz veterana más extraordinaria de España gracias al voto del público presente en el plató que se decantó por una concursante que venía de cantar en auditorios, pero también en la calle.

Natural de Minsk (Bielorrusia), cantó ópera durante años en el Auditorio Nacional de Bakú (Azerbayan), hasta que la guerra le forzó a regresar a su país natal, para finalmente terminar emigrando a Baleares y allí empezar a cantar en las calles durante 15 años, armada únicamente por un pesado altavoz de 13 kilogramos, explica Atresmedia este lunes en una nota.

Una dura experiencia que esta mujer ha conseguido revertir con su victoria en la gala que anoche emitió Antena 3, relevando así a la ganadora de la primera edición de La Voz Senior, Helena Bianco, con la que los finalistas tuvieron que interpretar un último tema antes de que se anunciase el nombre del ganador.

Así fue la final de 'La Voz Senior': Naida Abanovich, ganadora

La encargada de leer el nombre de la afortunada fue Eva González, dando así el broche de oro a una gala que contó con actuaciones de "gran nivel", comenzando con el equipo de Antonio Orozco y sus dos finalistas, Emi Bonilla y Nico Fioole, que hicieron disfrutar a los espectadores cantando Trebole y You make me feel so young, respectivamente.

Después llegó el turno del equipo de Pastora Soler, con Fernando Demon y su Unchain my heart, y Juana, que interpretó La gata bajo la lluvia.

A continuación, aparecieron los ganadores de la noche, el equipo de David Bustamante, con Fernando Libén cantando Dos gardenias y la finalmente triunfadora de la edición, Naida Abanovich y su "excelente interpretación" de Ebben N'Andro Lontana.

Las actuaciones llegaron a su fin con el equipo de Rosana, que se lució con Los tres aries y su versión de Para toda la vida, y Mingo que, acompañado de su piano, cantó For once in my life.

Con el reconocimiento a Naida Abanovich, La Voz Senior, producido por Atresmedia Televisión en colaboración con Boomerang TV, pone fin a su segunda edición.