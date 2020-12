Messi desenmascara a Bartomeu ante Évole: "Filtró cosas para hacerme quedar como el malo" Ecoteuve.es 28/12/2020 - 8:42 0 Comentarios

El delantero del Barça carga contra el expresidente por su nefasta gestión

La Sexta emitió este domingo 27 de diciembre la esperada entrevista que Jordi Évole le hizo a Leo Messi días antes de cerrar el año más convulso de su meteórica carrera en el F.C. Barcelona. El pasado mes de agosto, el delantero dio un golpe sobre la mesa con un burofax en el que anunciaba que quería marcharse del equipo de su vida.

El argentino insistió ante Évole en que fue la manera de hacerlo oficial después de habérselo comunicado varias veces a Josep María Bartomeu, expresidente blaugrana, sin recibir respuesta alguna por parte del mandatario. "Quería irme y quería hacerlo bien", empieza apuntando Messi antes de recordar "el lío que se armó".

"El presidente de ese momento no quiso y empezó a filtrar cosas para hacerme quedar mal a mí y para ser el malo de la película y pasó todo lo que pasó", señaló aun dolido el jugador. "Yo sigo estando tranquilo, porque hice fue lo que sentía y lo que lo que pensaba que debía hacer en ese momento", declaró el entrevistado.

La decisión más difícil de Leo Messi en el Barça: "Fue horrible"

Messi explicó que la decisión de irse "fue horrible de tomar", ya que el Barça "es el club de mi vida" y en ninguna ciudad del mundo iba a vivir "tan bien como vivo en Barcelona". "Pero sentía que era lo mejor para todos, para el club y para mí, que yo necesitaba otra cosa y se había cumplido un ciclo. No tendría que haber sido tan drástico", lamentó.

"¿La gota que colma el vaso es el despido de Luis Suárez?", le preguntó entonces Évole. "No, porque yo ya lo tenía decidido antes de eso. Pero me pareció una locura lo que hicieron con Luis, cómo se resolvieron las coas y cómo se fue. Y porque se fue gratis, pagándole los años de contrato y dándoselo a un equipo que iba a competir por los mismos títulos que nosotros. Ya no sólo era duro que se vaya, sino que se vaya como se fue", analizó el capitán del Barça.

Évole logró sacar una risa tensa a Leo Messi al preguntarle en qué le engañó exactamente Bartomeu. "En muchas cosas, muchas cosas de las cuales prefiero no sacar, porque no me gusta hablar de cosas privadas que pasaron. No soy de sacar a relucir lo que se dijo y no se prometió, pero te puedo asegurar que muchísimas y durante varios años", dijo sincero el argentino.