La pregunta personal de Jordi Évole que Leo Messi no quiso contestar: "Prefiero no entrar en detalles" Ecoteuve.es 28/12/2020 - 8:40 2 Comentarios

El delantero del F.C. Barcelona confiesa que ha llorado recientemente

Jordi Évole consiguió este domingo un nuevo hito en La Sexta con la entrevista más larga que ha ofrecido Leo Messi en televisión. El astro argentino se sentó junto al periodista catalán para hablar largo y tendido sobre el que ha sido uno de los años más difíciles de su exitosa carrera deportiva en el F.C Barcelona.

Durante la primera parte de la charla, el presentador intentó sacar la cara más humana del futbolista. "Todo el mundo está mirando cualquier gesto de Messi. Si sonríes, si agachas la cabeza, si hoy estás triste, que si hoy te abrazas con un compañero... ¿cómo se lleva eso, esa atención permanente?", se interesó el periodista.

Lea también: "Me da miedo": Mamen Mendizábal sorprende al confesar por qué no ha ido a ver la película de Évole con Pau Donés

"Yo no me manejo por el postureo. Yo soy como soy y tengo las reacciones que tengo y hago lo que me sale del corazón en el momento", respondió contundente Messi. "La verdad es que no puedo pensar en qué opina cada uno, porque si no me vuelvo loco", explicó el deportista, que recordó que "todo el mundo opina".

"Mucha gente habla sin saber cada vez más, hoy puedes decir cualquier mentira que no pasa nada, queda ahí y la gente se lo cree. La gente consume periódicos y televisión y se cree todo, y no siempre todo es verdad. Pero yo eso no lo puedo controlar", se quejó, haciendo referencia a una buena parte de la prensa deportiva.

El motivo por el que Leo Messi ha llorado recientemente

En su intento de humanizar al héroe ante la audiencia, Évole preguntó a Leo Messi si ha llorado recientemente. "Por el tema deportivo no lloré, pero sí que sufrí muchísimo. Y después por otro tema sí que lloré, pero prefiero no entrar en detalles", confesó el jugador culé, quedándose al margen del asunto.

Lea también: La charla de Jordi Évole con Pau Donés antes de morir: "No me permití hacer algo morboso"

El periodista preguntó entonces a Leo Messi por su traslado de Rosario (Argentina) a Barcelona cuando apenas tenía 12 años. "¿Fue uno de los momentos en los que más sufriste en tu vida?", le planteó. "Cambió mi vida prácticamente por completo y venía a un lugar donde no conocía a nadie, con mi personalidad, que me cuesta entrar, soltarme, soy tímido", empezó explicando.

"Tengo una hermana que en ese momento tenía cinco años y sufrió más que yo, y por eso mi mamá se tuvo que ir a Argentina. Mi hermano tenía su vida allí y también decidió volver para seguir con lo suyo. Mi padre y yo nos quedamos solos y me preguntó qué era lo que quería hacer: seguir con mi sueño o volvernos y retomar la vida que teníamos. Yo tenía clarísimo que quería quedarme", declaró Messi antes de hablar de sus duros comienzos en el Barça por una dura lesión que sufrió.