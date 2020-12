Mila Ximénez, abatida en 'La última cena' tras su año más duro: "Dentro de poco pasará" Ecoteuve.es 25/12/2020 - 14:23 0 Comentarios

La colaboradora de Telecinco se emocionó al escuchar un mensaje de su hija

Telecinco emitió este jueves su especial de Nochebuena de La Última Cena, el concurso culinario de Sálvame que se convirtió en toda una revelación durante la cuarentena por la pandemia del coronavirus. Esta vez, el programa no enfrentó a sus habituales colaboradores, sino a Paz Padilla y Santiago Segura contra Toñi Moreno y María del Monte.

La presentadora y el humorista acabaron alzándose con la victoria y con el premio benéfico de 10.000 euros que ponía en juego el programa. Paz Padilla decidió destinar sus 5.000 euros a la fundación de Bertín Osborne y Santiago Segura los suyos a la fundación Aladina, que ayuda a pequeños enfermos de cáncer y a sus familias.

Durante la gala, Paz Padilla se llevó el aplauso de los espectadores al cocinar con mascarilla (fue la única) y se vivieron grandes momentos de emoción, como el que protagonizó María Patiño con sus sorprendentes disculpas públicas a María del Monte por una rencilla del pasado.

Sin embargo, el río de lágrimas llegó con la sorpresa que el programa le tenía preparado a sus colaboradores. A lo largo de la velada, todos recibieron mensajes de sus familiares: Mila Ximénez uno de parte de su hija y sus nietos; Belén Esteban escuchó unas palabras de su amigo Rubén; Lydia Lozano recibió el apoyo de su sobrina; María Patiño pudo ver el brindis de su padrino; Marta López demostró su amor a Kiko Matamoros y Antonio Montero se emocionó con el homenaje de sus hermanos.

Mila Ximénez, rota tras su año más duro: "Esto pasará"

Mila Ximénez emocionó a todos al derrumbarse en directo al escuchar las cariñosas palabras que le enviaron su hija Alba y sus nietos. "Queremos que sepas lo mucho que te queremos y lo orgullosos que estamos de ti. Sabemos que dentro de muy poco vamos a poder estar contigo y abrazarte", empezaron diciendo.

"Quiero que sepas que, aunque ha sido un año muy difícil, me he sentido más cerca de ti que nunca y que juntas, de la mano, poco a poco, vamos a poder con los obstáculos que tenemos delante", concluía Alba, dejando abatida a su madre. "Un millón de gracias por lo que me habéis puesto. Dentro de poco, esto pasará. Tiene que pasar", prometió entre lágrimas la colaboradora, que sufre un cáncer de pulmón que le fue detectado el pasado mes de mayo.

María del Monte quiso sacarle una sonrisa a su amiga y, en compañía de su guitarra, le cantó un villancico en un momento de lo más emocionante. "Estarás hasta el moño de que te digan que eres fuerte, pero es que estás rodeada de gente muy fuerte que te manda toda la energía que necesitas", le dijo la andaluza.