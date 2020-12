"No estuve a la altura": el motivo por el que María Patiño pidió disculpas a María del Monte en 'La última cena' Ecoteuve.es 25/12/2020 - 13:36 0 Comentarios

La presentadora de 'Socialité' hizo autocrítica ante las cámaras de Telecinco

Telecinco emitió este jueves su especial de Nochebuena de La Última Cena, el concurso culinario de Sálvame que se convirtió en toda una revelación durante la cuarentena por la pandemia del coronavirus. Esta vez, el programa no enfrentó a sus habituales colaboradores, sino a Paz Padilla y Santiago Segura contra Toñi Moreno y María del Monte.

La gala estuvo cargada de emociones y también de algunos momentos de gran tensión. Uno de ellos estuvo protagonizado por María Patiño, que acudió a la cita en calidad de comensal para degustar los platos preparados por los concursantes. La presentadora pidió la palabra a Jorge Javier para lanzar un importante mensaje ante las cámaras de Mediaset.

Fue entonces cuando Patiño explicó que quería disculparse con uno de los cuatro participantes del programa: María del Monte. La presentadora de Socialité quiso limar aspereza y solucionar públicamente algunas rencillas del pasado con su tocaya que aún sobrevolaban el ambiente.

María Patiño se disculpa por su desagradable plantón a María del Monte: "No contesté a sus llamadas"

"Yo no he estado a la altura con María del Monte", empezó anunciando Patiño, que se puso de pie para explicar lo que había pasado. "Me llamaron del programa de Bertín Osborne [Mi casa es la tuya] para estar con ella y, no sólo no estuve, sino que tampoco contesté a sus llamadas después. Quería pedirte perdón públicamente", dijo sincera la colaboradora.

María del Monte intentó restar importancia a lo sucedido y respondió con humor al mensaje de su compañera. "Para perdonar están los curas. Yo, a la gente a la que quiero, la querré siempre", le aseguró la cantante. Patiño insistió en sus disculpas, recordando que la andaluza siempre ha sido "buena" con ella. "Para mí era importante hacer esto. Y te quiero pedir perdón porque siempre que te he necesitado has estado. Y has hecho cosas por mi padre que nunca olvidaré", concluyó emocionada.