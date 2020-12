Antonio Montero amarga la Nochebuena a Lydia Lozano: rompe a llorar en 'Sálvame' tras una dura bronca Ecoteuve.es 24/12/2020 - 19:45 0 Comentarios

Los tertulianos de Telecinco se enzarzan por sus guerras del pasado

Telecinco ha emitido este jueves una entrega especial de Sálvame en la que los colaboradores se han enfrentado a sus momentos más destacados del año en el programa. La tarde ha tenido lágrimas de emoción y muchas de rabia después de que uno de los tertulianos volviese a la carga contra una de sus compañeras.

En un momento dado, Lydia Lozano reprochó a Antonio Montero que siempre estuviera intentando picar a todo el mundo. "Su papel es llevarnos la contraria", acusó la canaria mientras el periodista aseguraba que "jamás" tenía la intención de "dar juego" con ese tipo de comentarios.

"Yo estoy aquí para algo. Como a todos los conozco desde hace tiempo, si jugamos a saber quiénes somos, yo voy a poner mi granito de arena. Yo en lo que tuve con Lydia, no me desdigo de ninguna de las palabras que le dije. Yo no lo hice para hacer daño, otra cosa es que le haya sentado mal", señaló el colaborador.

Lydia Lozano estalla contra Antonio Montero: "No puedes tirar por tierra mi carrera"

"Si a Lydia se le conoce por muchas cosas positivas, yo quería que quedara claro que cuando recibe una información, empieza a jugar con esa información como si la gente fuera idiota. Yo quería desenmascarar a Lydia. A mí se me ha tenido aquí menos respeto, especialmente por parte de Gema y María, del que yo le tengo a ellas", atizó Montero.

Lydia le preguntó a Antonio si se retractaba de algo de todo lo que dijo sobre ella, y este le confirmó que no. Fue entonces cuando se produjo una gran bronca entre ambos por la que Lozano acabó envuelta en un mar de lágrimas. La periodista dejó en evidencia a su compañero al leer el mensaje que le había enviado hace unas semanas felicitándola por su cumpleaños. En él, Montero le pidió disculpas "por el daño que te he podido hacer este año" y reconoce su labor en Sálvame como una de las "estrellas del programa".

Finalmente, Lydia terminó de derrumbarse al reprocharle que diga que actúa cada vez que rompe a llorar en el programa. "Estás llamando acting a una cosa que para mí...", empezó diciendo, cortando su discurso por las lágrimas de desconsuelo. "Es Nochebuena y no quiero. Yo a este señor no tengo por qué demostrarle mi trabajo. Aquello fue totalmente humillante. No puedes tirar por tierra mi carrera porque yo en la vida lo haría contigo", se quejó a gritos la canaria en un drama que le ha terminado de amargar la tarde.